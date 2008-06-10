Раздел: Общество
В центре Киева видели советские плакаты
В городе снимают сериал.
В воскресенье, 10 июня, в центре Киеве установили советские агитационные плакаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
На столичном бульваре Богдана Хмельницкого также припарковали советские авто "Жигули", "Москвич", "Запорожец" и другие.
Весь этот советский антураж в центре города появился ради съемок телесериала "Чернобыль".
Отметим, что процесс съемок уже стартовал, работа над отдельными сценами уже кипит вовсю. При этом киевляне положительно отнеслись к такой "коммунизации".
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"Это же моя молодость! И воспоминание-то какое приятное!" - поделилась местная жительница.
В воскресенье, 10 июня, в центре Киеве установили советские агитационные плакаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".
На столичном бульваре Богдана Хмельницкого также припарковали советские авто "Жигули", "Москвич", "Запорожец" и другие.
Весь этот советский антураж в центре города появился ради съемок телесериала "Чернобыль".
Отметим, что процесс съемок уже стартовал, работа над отдельными сценами уже кипит вовсю. При этом киевляне положительно отнеслись к такой "коммунизации".
Читайте также: Советские плакаты, призывающие к борьбе с фашизмом. Фото
"Это же моя молодость! И воспоминание-то какое приятное!" - поделилась местная жительница.
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