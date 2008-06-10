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Раздел: Общество  
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В центре Киева видели советские плакаты

В центре Киева видели советские плакатыВ городе снимают сериал.

В воскресенье, 10 июня, в центре Киеве установили советские агитационные плакаты, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на "Информатор".

На столичном бульваре Богдана Хмельницкого также припарковали советские авто "Жигули", "Москвич", "Запорожец" и другие.

Весь этот советский антураж в центре города появился ради съемок телесериала "Чернобыль".

Отметим, что процесс съемок уже стартовал, работа над отдельными сценами уже кипит вовсю. При этом киевляне положительно отнеслись к такой "коммунизации".

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"Это же моя молодость! И воспоминание-то какое приятное!" - поделилась местная жительница.

В центре Киева видели советские плакаты
В центре Киева видели советские плакаты
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 Теги: Киев, плакаты

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Сегодня, 12:31 » Автор: Анна Мартынова
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