Раздел: Общество
В Киеве ограничили движения возле Михайловской площади
Также запрещена парковка.
В Киеве, с субботы 9 июня, запретили транзитное движение частного транспорта (кроме авто жителей района и спецтехники) и парковку вдоль улицы Трехсвятительськой и Михайловской площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщил глава Шевченковской РГА в Киеве Олег Гаряга в Facebook и выложил фотографии.
"Какая красивая площадь, когда нет машин, правда? На многочисленные обращения общины, вчера, наконец, удалось перекрыть транзитное движение частного транспорта (кроме жителей и спецтехники) и парковки вдоль улицы Трехсвятительская и Михайловской площади. Благодарность за помощь и содействие Черний Виктор, Юрий Зозуля, Олег Куявский", - написал Олег Гаряга.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
В Киеве, с субботы 9 июня, запретили транзитное движение частного транспорта (кроме авто жителей района и спецтехники) и парковку вдоль улицы Трехсвятительськой и Михайловской площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.
Об этом сообщил глава Шевченковской РГА в Киеве Олег Гаряга в Facebook и выложил фотографии.
"Какая красивая площадь, когда нет машин, правда? На многочисленные обращения общины, вчера, наконец, удалось перекрыть транзитное движение частного транспорта (кроме жителей и спецтехники) и парковки вдоль улицы Трехсвятительская и Михайловской площади. Благодарность за помощь и содействие Черний Виктор, Юрий Зозуля, Олег Куявский", - написал Олег Гаряга.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
260
0
Оставьте свой комментарий