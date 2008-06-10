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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничили движения возле Михайловской площади

В Киеве ограничили движения возле Михайловской площадиТакже запрещена парковка.

В Киеве, с субботы 9 июня, запретили транзитное движение частного транспорта (кроме авто жителей района и спецтехники) и парковку вдоль улицы Трехсвятительськой и Михайловской площади, передает Хроника.инфо со ссылкой на strana.ua.

Об этом сообщил глава Шевченковской РГА в Киеве Олег Гаряга в Facebook и выложил фотографии.

"Какая красивая площадь, когда нет машин, правда? На многочисленные обращения общины, вчера, наконец, удалось перекрыть транзитное движение частного транспорта (кроме жителей и спецтехники) и парковки вдоль улицы Трехсвятительская и Михайловской площади. Благодарность за помощь и содействие Черний Виктор, Юрий Зозуля, Олег Куявский", - написал Олег Гаряга.

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В Киеве ограничили движения возле Михайловской площади
В Киеве ограничили движения возле Михайловской площади
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 Теги: Киев, ограничение движения

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Сегодня, 13:51 » Автор: Анна Мартынова
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