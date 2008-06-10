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Раздел: Общество  
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В Киеве прошел необычный собачий парад

В Киеве прошел необычный собачий парадОн проходит уже во второй раз.

В Киеве прошел второй ежегодный парад собак породы Джек-рассел. В шествии приняли участие около сотни домашних любимцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Колонна из собак и их хозяев стартовала на перекрестке Крещатика и ул. Прорезной. Впереди колонны двигался специальный автомобиль с ведущими мероприятия, а также с музыкальным сопровождением. Конечной точкой стала арка Дружбы Народов, у которой был организован собачий ярмарка, конкурсы, мастер-классы и праздничный концерт.

Парад Джек Рассел сопровождали три экипажа патрульной полиции, а от Майдана Независимости до Национальной филармонии временно ограничили движение автомобилей.

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Владельцы четвероногих друзей одели своих любимцев в костюмы. В частности, создавали уникальные образы и для себя, чтобы быть похожим на свою собаку. Организаторы обязали участников акции держать собак на поводках и иметь с собой пакеты, для того чтобы убрать с своими собачками.

В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
В Киеве прошел необычный собачий парад
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 Теги: Киев, парад

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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