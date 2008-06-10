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Раздел: Общество  
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В Сети показали пустынные пляжи Крыма

В Сети показали пустынные пляжи Крыма В Крыму "не сезон" продолжается.

Несмотря на то, что с начала лета прошло уже больше недели, на пляжах оккупированного Крыма так и не появились туристы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдений на пляжах, публикуемые в социальных сетях.

Так, в Twitter публикуют кадры из пгт. Черноморское и Межводное.

"Даже в 90-х народу было гораздо больше", – отмечают в комментарии к посту.

В Сети показали пустынные пляжи Крыма
В Сети показали пустынные пляжи Крыма


На странице "Крымский бандеровец" размещены фото из Севастополя.

"Крым. Пляж Учкуевка. Севастополь. Оцените количество людей", – пишут авторы поста.

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"Опять рашисты заявят-"не сезон". Не сезон... В июне", "11 человек, и те все местные. Так зачем мост строили? А, ну да. Чтобы распилить бабла", – с негодованием пишут в комментариях к фото пользователи.

В Сети показали пустынные пляжи Крыма
В Сети показали пустынные пляжи Крыма
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 Теги: Крым, пляжи

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Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
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