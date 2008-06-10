Раздел: Общество
В Сети показали пустынные пляжи Крыма
В Крыму "не сезон" продолжается.
Несмотря на то, что с начала лета прошло уже больше недели, на пляжах оккупированного Крыма так и не появились туристы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдений на пляжах, публикуемые в социальных сетях.
Так, в Twitter публикуют кадры из пгт. Черноморское и Межводное.
"Даже в 90-х народу было гораздо больше", – отмечают в комментарии к посту.
На странице "Крымский бандеровец" размещены фото из Севастополя.
"Крым. Пляж Учкуевка. Севастополь. Оцените количество людей", – пишут авторы поста.
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"Опять рашисты заявят-"не сезон". Не сезон... В июне", "11 человек, и те все местные. Так зачем мост строили? А, ну да. Чтобы распилить бабла", – с негодованием пишут в комментариях к фото пользователи.
Несмотря на то, что с начала лета прошло уже больше недели, на пляжах оккупированного Крыма так и не появились туристы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствуют кадры с камер наблюдений на пляжах, публикуемые в социальных сетях.
Так, в Twitter публикуют кадры из пгт. Черноморское и Межводное.
"Даже в 90-х народу было гораздо больше", – отмечают в комментарии к посту.
На странице "Крымский бандеровец" размещены фото из Севастополя.
"Крым. Пляж Учкуевка. Севастополь. Оцените количество людей", – пишут авторы поста.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
"Опять рашисты заявят-"не сезон". Не сезон... В июне", "11 человек, и те все местные. Так зачем мост строили? А, ну да. Чтобы распилить бабла", – с негодованием пишут в комментариях к фото пользователи.
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