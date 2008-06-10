Раздел: Общество
Сотни киевлян поучаствовали в «цветном» забеге
Люди наслаждались ярким выходным.
В воскресенье, 10 июня, в Киеве на Троицкой площади стартовал Color Run. Основные мероприятия цветного забега начались около НСК «Олимпийский», передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Спортсмены и бегуны-любители соревновались на дистанциях 3 и 6 километров. Перед основными стартами все желающие приняли участие в разминке с тренером. Дети смогли померяться силами в забегах на 200, 400 и 800 метров.
Бегуны неспроста надели белые футболки. После стартового сигнала парни и девушки на ходу начали забрасывать друг друга цветными красками холи. Все словно превратились в живые палитры. Даже после старта вдоль маршрута участников купали в облаках цветной краски. Многоцветный «дым» укрыл весь квартал, а на асфальте после каждого нового круга появлялись яркие сухие кляксы и разводы.
Маршрут «Kyiv Color Run» проходил от Троицкой площади через улицу Большая Васильковская. Участники бежали в сторону станции метро «Дворец «Украина», затем разворачивались у дома №102 в районе костела и спешили обратно. Таким образом бегуны преодолели 4 круга.
Читайте также: Киевлян возмутили «автохамы», припарковавшиеся на месте расстрела Небесной сотни
После забега участники разыграли призы в таких номинациях, как «Лучшие костюмы», «Корпоративный creative look» и «Самая большая команда Kyiv Color Run’18». Не менее эмоциональными у бегунов получились селфи, ведь не каждый день можно побегать по городу раскрашенным с ног до головы.
В воскресенье, 10 июня, в Киеве на Троицкой площади стартовал Color Run. Основные мероприятия цветного забега начались около НСК «Олимпийский», передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Спортсмены и бегуны-любители соревновались на дистанциях 3 и 6 километров. Перед основными стартами все желающие приняли участие в разминке с тренером. Дети смогли померяться силами в забегах на 200, 400 и 800 метров.
Бегуны неспроста надели белые футболки. После стартового сигнала парни и девушки на ходу начали забрасывать друг друга цветными красками холи. Все словно превратились в живые палитры. Даже после старта вдоль маршрута участников купали в облаках цветной краски. Многоцветный «дым» укрыл весь квартал, а на асфальте после каждого нового круга появлялись яркие сухие кляксы и разводы.
Маршрут «Kyiv Color Run» проходил от Троицкой площади через улицу Большая Васильковская. Участники бежали в сторону станции метро «Дворец «Украина», затем разворачивались у дома №102 в районе костела и спешили обратно. Таким образом бегуны преодолели 4 круга.
Читайте также: Киевлян возмутили «автохамы», припарковавшиеся на месте расстрела Небесной сотни
После забега участники разыграли призы в таких номинациях, как «Лучшие костюмы», «Корпоративный creative look» и «Самая большая команда Kyiv Color Run’18». Не менее эмоциональными у бегунов получились селфи, ведь не каждый день можно побегать по городу раскрашенным с ног до головы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
253
0
Оставьте свой комментарий