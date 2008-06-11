Раздел: Общество
Малолетний живодер разозлил жителей Киева
Парень хвастается в Инстаграм убитыми животными.
В Святошинском районе Киева вычислили молодого парня - живодера, который проживает в районе школы №13 (ул. Генерала Потапова, 3), передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Внимание розыск!!! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.
Накануне малолетний живодер зверски убил кота.
Читайте также: В Киеве наглый водитель разозлил местных жителей
"Вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову", - отмечается в сообщении.
В Святошинском районе Киева вычислили молодого парня - живодера, который проживает в районе школы №13 (ул. Генерала Потапова, 3), передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
"Внимание розыск!!! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.
Накануне малолетний живодер зверски убил кота.
Читайте также: В Киеве наглый водитель разозлил местных жителей
"Вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову", - отмечается в сообщении.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
647
0
Оставьте свой комментарий