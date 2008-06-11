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Раздел: Общество  
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Малолетний живодер разозлил жителей Киева

Малолетний живодер разозлил жителей КиеваПарень хвастается в Инстаграм убитыми животными.

В Святошинском районе Киева вычислили молодого парня - живодера, который проживает в районе школы №13 (ул. Генерала Потапова, 3), передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

"Внимание розыск!!! Знакомьтесь: проживающий в районе школы 13, малолетний утырок Ваня (там же и тусует). Убивает животных, скидывает фото в инсту", - сообщается в Facebook dtp.kiev.ua.

Накануне малолетний живодер зверски убил кота.

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"Вон кота убил: отрезал уши, а потом и голову", - отмечается в сообщении.

Малолетний живодер разозлил жителей Киева

Малолетний живодер разозлил жителей Киева
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 Теги: Киев, живодер

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Сегодня, 09:13 » Автор: Анна Мартынова
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