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Раздел: Общество  
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Украинцы в США будут голодать в поддержку Сенцова

Украинцы в США будут голодать в поддержку СенцоваОлег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года.

Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом ко всем желающим, прежде всего к украинскому обществу за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России.

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14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 11 июня правозащитница Зоя Светова обнародовала письмо, которое получила от Сенцова. В нем, Сенцов, в частности, благодарит за поддержку всех тех, кто встал на его защиту, но просит не изображать его жертвой.
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 Теги: Олег Сенцов, голодовка, США

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Сегодня, 22:32 » Автор: Едгар Букмирза
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