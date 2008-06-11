Украинцы в США будут голодать в поддержку Сенцова

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая 2018 года.



Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом ко всем желающим, прежде всего к украинскому обществу за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым.



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Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России.



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14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 11 июня правозащитница Зоя Светова обнародовала письмо, которое получила от Сенцова. В нем, Сенцов, в частности, благодарит за поддержку всех тех, кто встал на его защиту, но просит не изображать его жертвой. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Украинский конгрессный комитет Америки (УККА) обратился с призывом ко всем желающим, прежде всего к украинскому обществу за рубежом, присоединиться к однодневной голодной забастовке в знак солидарности с политзаключенным в России режиссером Олегом Сенцовым.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net Акция запланирована на среду, 13 июня - накануне начала Чемпионата мира по футболу в России.14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку и потребовал отпустить всех украинских узников в РФ и Крыму. 11 июня правозащитница Зоя Светова обнародовала письмо, которое получила от Сенцова. В нем, Сенцов, в частности, благодарит за поддержку всех тех, кто встал на его защиту, но просит не изображать его жертвой.



