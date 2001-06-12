Раздел: Общество
В Киеве мировые звезды устроят бесплатный концерт
Концерт можно посмотреть на Софийской площади.
23 июня в 19:30 на Софийской площади в Киеве состоится грандиозный Гала-концерт "В Україну повернусь" при участии оперных звезд мирового уровня. Все они – наши соотечественники, которые снискали признание за рубежом. Инициатор проекта – главный режиссер Национальной оперы Украины – Анатолий Соловьяненко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Украинские солисты, которые участвуют в этом концерте, в течение многих лет является украшением лучших оперных сцен мира. Лишь за последнее десятилетие мировое признание снискали: Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Виталий Билый, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер. Им аплодируют зрители самых престижных театров мира – "Ла Скала", "Метрополитан-опера", "Ковент-Гарден", Венской оперы и многих других. К сожалению, в последние годы они почти не бывают в Украине, а их родной киевский зритель лишен возможности встречи с их прекрасным искусством", – рассказывает Анатолий Соловьяненко.
Виталий Билый
Посещение этого мероприятия будет бесплатным. Для зрителей будет обустроена комфортная посадочная зона, места в которой можно будет занять, начиная с 19.00.
Зоряна Кушплер
Творческий проект "В Україну повернусь" подарит киевлянам уникальную возможность – насладиться прекрасным искусством мировых звезд оперной сцены. Выступления будут проходить в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины. Дирижер – Николай Дядюра. Также, в концерте участвует Национальная академическая хоровая капелла Украины "Думка". Программа состоит из самых популярных произведений мировой классики: Дж.Россини (увертюра к опере "Сорока-воровка"); Дж.Пучиини (ария Лауретты из оперы "Джанни Скикки"; ария Калафа из оперы "Турандот"; "То Деум" из оперы "Тоска"); Ш.Гуно (вальс Маргариты из оперы "Фауст"); Ж.Бизе (антракт к 4-у действию оперы, куплеты Тореадора и Хабанера из оперы "Кармен"); Дж.Верди (хор из оперы "Набукко", увертюра к опере и ария Леоноры из оперы "Сила судьбы", Молитва Тоски из одноименной оперы); П.Масканьи (интермеццо и дуэт Сантуцци и Альфио из оперы "Сельская честь"). В завершение концерта – Духовный Гимн Украины "Боже, Великий, Единый" (Н.Лысенко).
Людмила Монастырская
Созвучным концепции проекта "В Україну повернусь" будет оформление сцены мероприятия. Его реализацию осуществила современная украинская художница Taisha 3.14. По ее замыслу за основу был взят основной инстинкт, который существует в пчелином улье, – живые и здоровые пчелки всегда возвращаются домой. В улей они возвращаются с медом для детворы и с готовностью защищать свой дом от врагов. Пчелиные соты, которые обрамляют композицию, символизируют благосостояние и уют.
Мариан Талаба
Ольга Бессмертная
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Еще одним элементом художественного оформления выбран символ Украины – подсолнух. На его лепестках высказывания выдающихся украинцев. Стебель подсолнуха испорчен вредителями, часть отделена, но раны забинтованы. Татуировка – "пронзенное стрелой сердце" – символизирует любовь к Украине и уверенность в победе.
23 июня в 19:30 на Софийской площади в Киеве состоится грандиозный Гала-концерт "В Україну повернусь" при участии оперных звезд мирового уровня. Все они – наши соотечественники, которые снискали признание за рубежом. Инициатор проекта – главный режиссер Национальной оперы Украины – Анатолий Соловьяненко, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
"Украинские солисты, которые участвуют в этом концерте, в течение многих лет является украшением лучших оперных сцен мира. Лишь за последнее десятилетие мировое признание снискали: Людмила Монастырская, Ольга Бессмертная, Виталий Билый, Мариан Талаба, Зоряна Кушплер. Им аплодируют зрители самых престижных театров мира – "Ла Скала", "Метрополитан-опера", "Ковент-Гарден", Венской оперы и многих других. К сожалению, в последние годы они почти не бывают в Украине, а их родной киевский зритель лишен возможности встречи с их прекрасным искусством", – рассказывает Анатолий Соловьяненко.
Виталий Билый
Посещение этого мероприятия будет бесплатным. Для зрителей будет обустроена комфортная посадочная зона, места в которой можно будет занять, начиная с 19.00.
Зоряна Кушплер
Творческий проект "В Україну повернусь" подарит киевлянам уникальную возможность – насладиться прекрасным искусством мировых звезд оперной сцены. Выступления будут проходить в сопровождении большого симфонического оркестра Национальной филармонии Украины. Дирижер – Николай Дядюра. Также, в концерте участвует Национальная академическая хоровая капелла Украины "Думка". Программа состоит из самых популярных произведений мировой классики: Дж.Россини (увертюра к опере "Сорока-воровка"); Дж.Пучиини (ария Лауретты из оперы "Джанни Скикки"; ария Калафа из оперы "Турандот"; "То Деум" из оперы "Тоска"); Ш.Гуно (вальс Маргариты из оперы "Фауст"); Ж.Бизе (антракт к 4-у действию оперы, куплеты Тореадора и Хабанера из оперы "Кармен"); Дж.Верди (хор из оперы "Набукко", увертюра к опере и ария Леоноры из оперы "Сила судьбы", Молитва Тоски из одноименной оперы); П.Масканьи (интермеццо и дуэт Сантуцци и Альфио из оперы "Сельская честь"). В завершение концерта – Духовный Гимн Украины "Боже, Великий, Единый" (Н.Лысенко).
Людмила Монастырская
Созвучным концепции проекта "В Україну повернусь" будет оформление сцены мероприятия. Его реализацию осуществила современная украинская художница Taisha 3.14. По ее замыслу за основу был взят основной инстинкт, который существует в пчелином улье, – живые и здоровые пчелки всегда возвращаются домой. В улей они возвращаются с медом для детворы и с готовностью защищать свой дом от врагов. Пчелиные соты, которые обрамляют композицию, символизируют благосостояние и уют.
Мариан Талаба
Ольга Бессмертная
Читайте также: Как выглядел киевский Сенной рынок 60 лет назад
Еще одним элементом художественного оформления выбран символ Украины – подсолнух. На его лепестках высказывания выдающихся украинцев. Стебель подсолнуха испорчен вредителями, часть отделена, но раны забинтованы. Татуировка – "пронзенное стрелой сердце" – символизирует любовь к Украине и уверенность в победе.
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