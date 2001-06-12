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Раздел: Общество  
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В Днепре откроют кинотеатр под открытым небом

В Днепре откроют кинотеатр под открытым небомОбнародован график показа фильмов.

12 июня в 20:30 в парке имени Лазаря Глобы пройдет бесплатный кинопоказ. Прийти может любой желающий, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Бесплатные показы будут идти целый месяц.

Фильмы будут показывать ежедневно в 20:30 с 12 июня по 1 июля. Расписание фильмов:

«Есть, молиться, любить» — 12, 25 июня;
«Дневник памяти» — 13 июня, 1 июля;
«Французский поцелуй» — 14, 26 июня;
«Завтрак у Тифани» — 15, 30 июня;
«Ноттинг Хилл» — 16, 24 июня;
«День сурка» — 17, 27 июня;
«Вам письмо» — 18, 23 июня;
«Хороший год» — 19, 22 июня;
«Дневник Бриджит Джонс» — 20, 28 июня;
«Эта безумная любовь» — 21, 29 июня.

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На кинопоказ можно прийти со своей едой. Можно взять с собой и напитки, распитие которых не нарушит действующее законодательство.

В Днепре откроют кинотеатр под открытым небом
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 Теги: Днепр, кинотеатр

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Сегодня, 13:39 » Автор: Анна Мартынова
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