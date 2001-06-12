Раздел: Общество
В Киеве полицейские устроили учения с «похищением» бизнесмена
В рамках учений объявили план-перехват.
В среду, 13 июня, в Киеве взяли в заложники бизнесмена с сумкой денег. После похищения преступники скрылись на автомобиле Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Все произошло в Соломенском районе.
В столице проходят учения в рамках операции «Заложник». По легенде, около 9:00 на Воздухофлотском проспекте, 66л, на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета, номер автомобиля АА9460МХ.
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Преступники вооружены автоматическим оружием. Машина скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.
В среду, 13 июня, в Киеве взяли в заложники бизнесмена с сумкой денег. После похищения преступники скрылись на автомобиле Volkswagen, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Все произошло в Соломенском районе.
В столице проходят учения в рамках операции «Заложник». По легенде, около 9:00 на Воздухофлотском проспекте, 66л, на предпринимателя с сумкой напали неизвестные. Мужчину посадили в автомобиль Volkswagen белого цвета, номер автомобиля АА9460МХ.
Читайте также: В Киеве произошла массовая драка с поножовщиной
Преступники вооружены автоматическим оружием. Машина скрылась в направлении Жулян. В городе введен план-перехват.
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