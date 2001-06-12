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Раздел: Общество  
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Байкеры устроят в Киеве необычный фестиваль

Байкеры устроят в Киеве необычный фестивальЭто уже второй такой фестиваль.

В столице, 16 и 17 июня, на территории парка «Муромец» состоится второй фестиваль музыки и скорости MotoOpenFest, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«В программе - много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилеров и многое другое. Цель мероприятия - популяризировать мотоспорт и научить людей соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первый день фестиваля выступят музыкальные коллективы «Машина времени», «Дай дарогу!», Kozak System, «Гражданин Топинамбур» и W.H.I.T.E. Во второй день, на сцену выйдут не менее крутые команды, однако их имена пока держатся в секрете

В программу включены соревнования:

- Stunt Battle - вид мотоспорта с выполнением мотоциклетных трюков на ровной дороге. Среди них «вилле» - езда на заднем колесе, «Стоппа» - езда на переднем и «донутс» - вращение заднего колеса на месте;

- Moto Gymkhana - испытание, в котором себя может попробовать любой владелец мотоцикла. Суть соревнования - с помощью маневров пройти дорожку искусственных препятствий в виде конусов;

- Supercross Open Cup - открытые соревнования по мотокроссу;

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Также в рамках фестиваля состоится байкерский слет на Крещатике, после которого мотоциклисты проедут по городу колонной.
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 Теги: Киев, фестиваль

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Сегодня, 14:42 » Автор: Анна Мартынова
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