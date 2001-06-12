Раздел: Общество
Байкеры устроят в Киеве необычный фестиваль
Это уже второй такой фестиваль.
В столице, 16 и 17 июня, на территории парка «Муромец» состоится второй фестиваль музыки и скорости MotoOpenFest, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В программе - много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилеров и многое другое. Цель мероприятия - популяризировать мотоспорт и научить людей соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый день фестиваля выступят музыкальные коллективы «Машина времени», «Дай дарогу!», Kozak System, «Гражданин Топинамбур» и W.H.I.T.E. Во второй день, на сцену выйдут не менее крутые команды, однако их имена пока держатся в секрете
В программу включены соревнования:
- Stunt Battle - вид мотоспорта с выполнением мотоциклетных трюков на ровной дороге. Среди них «вилле» - езда на заднем колесе, «Стоппа» - езда на переднем и «донутс» - вращение заднего колеса на месте;
- Moto Gymkhana - испытание, в котором себя может попробовать любой владелец мотоцикла. Суть соревнования - с помощью маневров пройти дорожку искусственных препятствий в виде конусов;
- Supercross Open Cup - открытые соревнования по мотокроссу;
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Также в рамках фестиваля состоится байкерский слет на Крещатике, после которого мотоциклисты проедут по городу колонной.
В столице, 16 и 17 июня, на территории парка «Муромец» состоится второй фестиваль музыки и скорости MotoOpenFest, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«В программе - много бодрой гитарной музыки, заезды на мотоциклах, выставка мотодилеров и многое другое. Цель мероприятия - популяризировать мотоспорт и научить людей соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в первый день фестиваля выступят музыкальные коллективы «Машина времени», «Дай дарогу!», Kozak System, «Гражданин Топинамбур» и W.H.I.T.E. Во второй день, на сцену выйдут не менее крутые команды, однако их имена пока держатся в секрете
В программу включены соревнования:
- Stunt Battle - вид мотоспорта с выполнением мотоциклетных трюков на ровной дороге. Среди них «вилле» - езда на заднем колесе, «Стоппа» - езда на переднем и «донутс» - вращение заднего колеса на месте;
- Moto Gymkhana - испытание, в котором себя может попробовать любой владелец мотоцикла. Суть соревнования - с помощью маневров пройти дорожку искусственных препятствий в виде конусов;
- Supercross Open Cup - открытые соревнования по мотокроссу;
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Также в рамках фестиваля состоится байкерский слет на Крещатике, после которого мотоциклисты проедут по городу колонной.
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