Раздел: Общество
В Киеве ливень превратил дороги в реки
Непогода наделала в столице бед.
14 июня в 20:30 Киев затянули огромные дождевые тучи. Спустя пол часа ливневки столицы перестали справляться с огромным потоком воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты собрали подборку самых проблемных мест, где было больше всего подтоплений и молний.
Под мостом метро Левобережная огромная лужа
Улица Бассейная превратилась в бассейн
Некоторые машины заглохли и стоят в луже
В любых низинах образовались лужи глубиной более чем 30 сантиметров
Молнии сверкали по всему небу
Тучи стояли над Киевом около трех часов
Молния ударила прямо в телевышку на Дорогожичах
Читайте также: Ливень в Киеве превратил дороги в озера
В результате сильного ливня и ветра, на дорогу упало дерево
В Голосеевском районе огромное дерево упало на женщину и убило ее
14 июня в 20:30 Киев затянули огромные дождевые тучи. Спустя пол часа ливневки столицы перестали справляться с огромным потоком воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Журналисты собрали подборку самых проблемных мест, где было больше всего подтоплений и молний.
Под мостом метро Левобережная огромная лужа
Улица Бассейная превратилась в бассейн
Некоторые машины заглохли и стоят в луже
В любых низинах образовались лужи глубиной более чем 30 сантиметров
Молнии сверкали по всему небу
Тучи стояли над Киевом около трех часов
Молния ударила прямо в телевышку на Дорогожичах
Читайте также: Ливень в Киеве превратил дороги в озера
В результате сильного ливня и ветра, на дорогу упало дерево
В Голосеевском районе огромное дерево упало на женщину и убило ее
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