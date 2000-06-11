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Раздел: Общество  
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В Киеве ливень превратил дороги в реки

В Киеве ливень превратил дороги в рекиНепогода наделала в столице бед.

14 июня в 20:30 Киев затянули огромные дождевые тучи. Спустя пол часа ливневки столицы перестали справляться с огромным потоком воды, передает Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Журналисты собрали подборку самых проблемных мест, где было больше всего подтоплений и молний.

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Под мостом метро Левобережная огромная лужа

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Улица Бассейная превратилась в бассейн

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Некоторые машины заглохли и стоят в луже

В Киеве ливень превратил дороги в реки


В любых низинах образовались лужи глубиной более чем 30 сантиметров

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Молнии сверкали по всему небу

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Тучи стояли над Киевом около трех часов

В Киеве ливень превратил дороги в реки


Молния ударила прямо в телевышку на Дорогожичах

В Киеве ливень превратил дороги в реки


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В результате сильного ливня и ветра, на дорогу упало дерево

В Киеве ливень превратил дороги в реки


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 Теги: Киев, ливень

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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