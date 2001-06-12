Раздел: Общество
В Киеве отреставрируют знаменитую крепость
Крепость хотят превратить в общественное пространство.
Столичная власть планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Реализация данного распоряжения позволит устроить многочисленные новые вертикальные связи, которые соединят церковь, бастион и парк. Цель проекта воспроизвести антропогенную форму земляного укрепления и выровнять геометрию склонов, которые расплылись с возрастом и могут вообще исчезнуть», - говорится в тексте.
Также во время реконструкции планируют:
- создать новое популярное общественное пространство, продлив на бастион и к церкви приспособленную для прогулок парковую зону.
- обеспечить в рамках нового благоустройства эффективный поверхностный водоотвод и дренаж.
- сделать пространство бастиона доступным для всех категорий населения.
- сделать пространство безопасным.
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Известно, что Киевская крепость относится к числу наиболее интересных памяток защитных сооружений, в процессе строительства которых отражались важнейшие исторические события и является самым большим каменно-земляным оборонительным сооружением Европы.
Столичная власть планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Реализация данного распоряжения позволит устроить многочисленные новые вертикальные связи, которые соединят церковь, бастион и парк. Цель проекта воспроизвести антропогенную форму земляного укрепления и выровнять геометрию склонов, которые расплылись с возрастом и могут вообще исчезнуть», - говорится в тексте.
Также во время реконструкции планируют:
- создать новое популярное общественное пространство, продлив на бастион и к церкви приспособленную для прогулок парковую зону.
- обеспечить в рамках нового благоустройства эффективный поверхностный водоотвод и дренаж.
- сделать пространство бастиона доступным для всех категорий населения.
- сделать пространство безопасным.
Читайте также: В Киеве отреставрируют еще один памятник архитектуры
Известно, что Киевская крепость относится к числу наиболее интересных памяток защитных сооружений, в процессе строительства которых отражались важнейшие исторические события и является самым большим каменно-земляным оборонительным сооружением Европы.
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