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Раздел: Общество  
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В Киеве отреставрируют знаменитую крепость

В Киеве отреставрируют знаменитую крепостьКрепость хотят превратить в общественное пространство.

Столичная власть планирует отреставрировать Киевскую крепость в Печерском районе столицы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Реализация данного распоряжения позволит устроить многочисленные новые вертикальные связи, которые соединят церковь, бастион и парк. Цель проекта воспроизвести антропогенную форму земляного укрепления и выровнять геометрию склонов, которые расплылись с возрастом и могут вообще исчезнуть», - говорится в тексте.

Также во время реконструкции планируют:

- создать новое популярное общественное пространство, продлив на бастион и к церкви приспособленную для прогулок парковую зону.

- обеспечить в рамках нового благоустройства эффективный поверхностный водоотвод и дренаж.

- сделать пространство бастиона доступным для всех категорий населения.

- сделать пространство безопасным.

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Известно, что Киевская крепость относится к числу наиболее интересных памяток защитных сооружений, в процессе строительства которых отражались важнейшие исторические события и является самым большим каменно-земляным оборонительным сооружением Европы.
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 Теги: Киев, крепость

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Сегодня, 11:51 » Автор: Анна Мартынова
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