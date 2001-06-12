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Раздел: Общество  
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Из-за жары фурам запретили въезд в город. Видео

Из-за жары фурам запретили въезд в город. ВидеоПроезд по городу временно ограничили из-за изнуряющей жары.

Ограничения действуют для грузовиков, масса которых превышает 24 тонны, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 34 телеканал.

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Водителям фур патрульные предложили переждать жару на отведенных стоянках.


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 Теги: проезд, транспорт, Днепр, грузовики

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Сегодня, 10:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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