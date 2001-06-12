Раздел: Общество
Из-за жары фурам запретили въезд в город. Видео
Проезд по городу временно ограничили из-за изнуряющей жары.
Ограничения действуют для грузовиков, масса которых превышает 24 тонны, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 34 телеканал.
Читайте также: В Киеве запретили въезд грузового транспорта
Водителям фур патрульные предложили переждать жару на отведенных стоянках.
Ограничения действуют для грузовиков, масса которых превышает 24 тонны, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 34 телеканал.
Читайте также: В Киеве запретили въезд грузового транспорта
Водителям фур патрульные предложили переждать жару на отведенных стоянках.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
367
0
Оставьте свой комментарий