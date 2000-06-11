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Раздел: Общество  
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Украинец поймал 47-килограммового сома

Украинец поймал 47-килограммового сомаВот это улов.

В озере Нобель в Ровенской области рыбаку удалось поймать огромного сома, длиной около двух метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на Facebook странице "Нобель исключительный отдых" пользователем Анатолием Кибуком.

Отмечается, что вес сома составляет 47 кг, а длина – около двух метров.

"Ловись рыбка большая... и еще больше", – прокомментировал свой улов рыбак.

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Озеро Нобель, где была выловлена гигантская рыба, располагается в Заречненском районе Ровенской области, в пойме реки Припять. Глубина озера – более десяти метров.

Украинец поймал 47-килограммового сома
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 Теги: сом, улов

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Сегодня, 10:24 » Автор: Анна Мартынова
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