Раздел: Общество
Украинец поймал 47-килограммового сома
Вот это улов.
В озере Нобель в Ровенской области рыбаку удалось поймать огромного сома, длиной около двух метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на Facebook странице "Нобель исключительный отдых" пользователем Анатолием Кибуком.
Отмечается, что вес сома составляет 47 кг, а длина – около двух метров.
"Ловись рыбка большая... и еще больше", – прокомментировал свой улов рыбак.
Читайте также: Украинцев поразило фото гигантского сома, пойманного на Черкасчине
Озеро Нобель, где была выловлена гигантская рыба, располагается в Заречненском районе Ровенской области, в пойме реки Припять. Глубина озера – более десяти метров.
В озере Нобель в Ровенской области рыбаку удалось поймать огромного сома, длиной около двух метров, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com
Об этом свидетельствуют фотографии, опубликованные на Facebook странице "Нобель исключительный отдых" пользователем Анатолием Кибуком.
Отмечается, что вес сома составляет 47 кг, а длина – около двух метров.
"Ловись рыбка большая... и еще больше", – прокомментировал свой улов рыбак.
Читайте также: Украинцев поразило фото гигантского сома, пойманного на Черкасчине
Озеро Нобель, где была выловлена гигантская рыба, располагается в Заречненском районе Ровенской области, в пойме реки Припять. Глубина озера – более десяти метров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1415
0
Также советуем посмотреть
- Лучшие анекдоты для позитивного утра
- Мальчик жестко подшутил над мамой
- Кристина Агилера решила сделать сюрприз для жителей Нью-Йорка: курьезное видео
- Уважительная причина: школьник вызвал службу спасения из-за невкусного обеда
- Лето удалось: неудачный загар, который поднимет настроение
- В Сети смеются над необычной дорожной разметкой в России
- Синоптики предупредили о циклоне, надвигающемся на Украину
- Свежая порция приколов и смешных картинок
- Незабываемый день: уморительные свадебные приколы
- Улыбнитесь: забавные приколы от офисных сотрудников
- "Только бы дожить!": Сеть рассмешила карикатура о жизни в России
- "На фоне вождя": в Сети высмеяли туристическое фото из Крыма
- Англичанка хотела выкинуть хлам, который оказался антиквариатом
- Поляки не хотят отдыхать в оккупированном Крыму – консул
- Милый щенок, крадущий тапки у отдыхающих, стал звездой Сети
- Забавные снимки, сделанные на отдыхе
- На Донбассе военные отбили очередные атаки боевиков
- Как гопники: на улице австралийского города подрались кенгуру
- Мелкие неприятности, над которыми можно лишь посмеяться
- ООС отбили атаку боевиков
- Дизайнерские ляпы, способные вызвать взрыв хохота
- Улыбаемся: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Прикольные фотки авто, владельцы которых «переборщили» с тюнингом
- Уморительные фотки людей, точно знающих, что такое наглость
- Смешные ситуации, знакомые почти всем девушкам
- Новая стрижка сделала собаку звездой Сети
- Спорт тепер частина пропагандистської машини
- Активист устроил «стриптиз» перед Тимошенко
- О диктаторах-людоедах
- Дело Бабченко: задержан еще один фигурант
Оставьте свой комментарий