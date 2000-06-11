Раздел: Общество
В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения
Изменения связаны с проведением общественных мероприятий.
В воскресенье, 17 июня, с начала движения до окончания мероприятий на ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Лысенко до ул. Крещатик), ул. Терещенковской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Пушкинской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Льва Толстого до Бессарабской площади) вносятся изменения в движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, аэропорта "Киев", ул. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;
автобусов маршрута №20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по действующему маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по действующему маршруту;
автобусов маршрута №24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;
автобусов маршрута №114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;
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автобусов маршрута №118 от ст.м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".
В воскресенье, 17 июня, с начала движения до окончания мероприятий на ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Лысенко до ул. Крещатик), ул. Терещенковской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Пушкинской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Льва Толстого до Бессарабской площади) вносятся изменения в движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, аэропорта "Киев", ул. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;
автобусов маршрута №20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по действующему маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по действующему маршруту;
автобусов маршрута №24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;
автобусов маршрута №114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;
Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника
автобусов маршрута №118 от ст.м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".
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