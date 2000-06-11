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Раздел: Общество  
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В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения Изменения связаны с проведением общественных мероприятий.

В воскресенье, 17 июня, с начала движения до окончания мероприятий на ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Лысенко до ул. Крещатик), ул. Терещенковской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Пушкинской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Владимирской (на участке от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Льва Толстого), ул. Тараса Шевченко (на участке от ул. Владимирской до ул. Крещатик), ул. Льва Толстого (на участке от ул. Владимирской до ул. Большой Васильковской), ул. Большой Васильковской (на участке от ул. Льва Толстого до Бессарабской площади) вносятся изменения в движение, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

троллейбусов маршрутов №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н, соответственно от ул. Белицкой, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, аэропорта "Киев", ул. Космонавтов до бульв. Тараса Шевченко по действующему маршруту, далее – ул. Леонтовича – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченко, дальше по действующей трассе;

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения


автобусов маршрута №20 от ж/м Корчеватое до ул. Большая Васильковская по действующему маршруту, далее – ул. Саксаганского – ул. Антоновича, далее в направлении ж/м Корчеватое по действующему маршруту;

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения


автобусов маршрута №24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне до Европейской площади;

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения


автобусов маршрута №114 от ул. Милославской до стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского;

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения


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автобусов маршрута №118 от ст.м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".

В центре Киева общественный транспорт изменил маршрут движения
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 Теги: Киев, маршрут

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Сегодня, 11:09 » Автор: Анна Мартынова
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