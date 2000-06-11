» » В Киеве мотоцикл проломил асфальт
Раздел: Общество  
0

В Киеве мотоцикл проломил асфальт

В Киеве мотоцикл проломил асфальтХватило небольшого удара.

В субботу, 16 июня, на улице Липской в Киеве провалился асфальт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Дорожное покрытие не выдержало веса мотоцикла и провалилось под его ножкой, отчего тот упал.

"На улице Липской шикарнейший асфальт. Вот только что он провалился под ножкой мотоцикла, из-за чего тот упал. Как думаете безопасно для людей?" - поинтересовались авторы поста, приложив к новости несколько фотографий прецедента.

Читайте также: Киевлян восхитил новый мурал работы канадского художника

В Киеве мотоцикл проломил асфальт
В Киеве мотоцикл проломил асфальт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, асфальт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:59 » Автор: Анна Мартынова
     1132
     0

Похожие новости по теме

В Киеве груженный мусоровоз провалился под асфальт В Киеве груженный мусоровоз провалился под асфальт

Мусоровоз ушел под землю.

В Киеве асфальт провалился вместе с автомобилем В Киеве асфальт провалился вместе с автомобилем

Спасатели вытащили авто.

В Киеве напротив посольства Польши провалился асфальт В Киеве напротив посольства Польши провалился асфальт

Провал произошел в историческом центре города.

В столичной Борщаговке провалился асфальт В столичной Борщаговке провалился асфальт

Было ограничено движение транспорта.

В Сумах грузовик провалился под асфальт В Сумах грузовик провалился под асфальт

Коммунальщики ремонтировали участок дороги и провалились в яму с водой.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх