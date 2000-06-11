Раздел: Общество
В Киеве мотоцикл проломил асфальт
Хватило небольшого удара.
В субботу, 16 июня, на улице Липской в Киеве провалился асфальт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Дорожное покрытие не выдержало веса мотоцикла и провалилось под его ножкой, отчего тот упал.
"На улице Липской шикарнейший асфальт. Вот только что он провалился под ножкой мотоцикла, из-за чего тот упал. Как думаете безопасно для людей?" - поинтересовались авторы поста, приложив к новости несколько фотографий прецедента.
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В субботу, 16 июня, на улице Липской в Киеве провалился асфальт, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Дорожное покрытие не выдержало веса мотоцикла и провалилось под его ножкой, отчего тот упал.
"На улице Липской шикарнейший асфальт. Вот только что он провалился под ножкой мотоцикла, из-за чего тот упал. Как думаете безопасно для людей?" - поинтересовались авторы поста, приложив к новости несколько фотографий прецедента.
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