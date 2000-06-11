Раздел: Общество
Супрун пообещала медикам достойную оплату
Ульяна Супрун поздравила медиков с их праздником.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поздравила медиков с профессиональным праздником. Она отметила, что благодаря реформам появился шанс вернуть достоинство пациентам и медработникам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на огромное напряжение и ответственность, которые испытывают все медицинские работники в мире, украинские медики ежедневно переживают все сложности работы в системе здравоохранения, которая разрушалась годами,
– подчеркнула глава Минздрава.
По ее словам, позитивные изменения, которые сейчас происходят в медицинской сфере, способствуют появлению справедливой оплаты труда медработников.
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"Медицинская система трансформируется, и положительные изменения наконец позволят медицинским работникам работать по мировым стандартам в Украине и получать справедливую оплату за свою работу. Спасибо всем, кто идет навстречу позитивным изменениям – своим добросовестным трудом, постоянным обучением и исследованиями, а главное – желанием помогать людям", – подчеркнула Ульяна Супрун.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поздравила медиков с профессиональным праздником. Она отметила, что благодаря реформам появился шанс вернуть достоинство пациентам и медработникам, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Несмотря на огромное напряжение и ответственность, которые испытывают все медицинские работники в мире, украинские медики ежедневно переживают все сложности работы в системе здравоохранения, которая разрушалась годами,
– подчеркнула глава Минздрава.
По ее словам, позитивные изменения, которые сейчас происходят в медицинской сфере, способствуют появлению справедливой оплаты труда медработников.
Читайте также: У Супрун объяснили, как подписать декларацию с лечащим врачом
"Медицинская система трансформируется, и положительные изменения наконец позволят медицинским работникам работать по мировым стандартам в Украине и получать справедливую оплату за свою работу. Спасибо всем, кто идет навстречу позитивным изменениям – своим добросовестным трудом, постоянным обучением и исследованиями, а главное – желанием помогать людям", – подчеркнула Ульяна Супрун.
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