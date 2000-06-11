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Раздел: Общество  
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Семьи пленных украинских военных показали Путину "красную карточку"

Семьи пленных украинских военных показали Путину "красную карточку"Переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно.

В Киеве на Майдане Независимости правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих провели акцию "Красная карточка для Путина" (#RedCard4Putin).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

Как сообщает Радио Свобода, задачей акции ее организаторы называют необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену или являются заложниками группировок "ЛДНР".

"Связь с нашими пленными в оккупированных Донецке и Луганске отсутствует, местная "власть" удерживает их в ужасных условиях, которые не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически они являются военнопленными, а не заложниками", - отмечают организаторы акции.

Участники акции добавляют, что переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.

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О начале глобальной кампании "Красная карточка для Путина" объявили 13 июня, чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, оказать давление на российские власти с требованием освободить политзаключенных, среди которых около 70 украинцев.
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 Теги: Путин, пленные

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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