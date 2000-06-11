Раздел: Общество
Семьи пленных украинских военных показали Путину "красную карточку"
Переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно.
В Киеве на Майдане Независимости правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих провели акцию "Красная карточка для Путина" (#RedCard4Putin).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Как сообщает Радио Свобода, задачей акции ее организаторы называют необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену или являются заложниками группировок "ЛДНР".
"Связь с нашими пленными в оккупированных Донецке и Луганске отсутствует, местная "власть" удерживает их в ужасных условиях, которые не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически они являются военнопленными, а не заложниками", - отмечают организаторы акции.
Участники акции добавляют, что переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.
Читайте также: В "ЛНР" рассказали об украинских пленных, содержащихся в луганском СИЗО
О начале глобальной кампании "Красная карточка для Путина" объявили 13 июня, чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, оказать давление на российские власти с требованием освободить политзаключенных, среди которых около 70 украинцев.
В Киеве на Майдане Независимости правозащитники и семьи пленных украинских военнослужащих провели акцию "Красная карточка для Путина" (#RedCard4Putin).
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
Как сообщает Радио Свобода, задачей акции ее организаторы называют необходимость привлечь внимание украинской власти, международных организаций (ОБСЕ, Совета Европы) к проблеме защитников Украины, которые оказались в плену или являются заложниками группировок "ЛДНР".
"Связь с нашими пленными в оккупированных Донецке и Луганске отсутствует, местная "власть" удерживает их в ужасных условиях, которые не соответствует требованиям Женевской конвенции по содержанию военнопленных, хотя фактически они являются военнопленными, а не заложниками", - отмечают организаторы акции.
Участники акции добавляют, что переговоры по освобождению или обмену пленными проходят очень сложно, и это признают представители Украины на переговорах в Минске.
Читайте также: В "ЛНР" рассказали об украинских пленных, содержащихся в луганском СИЗО
О начале глобальной кампании "Красная карточка для Путина" объявили 13 июня, чтобы во время Чемпионата мира по футболу, который проходит в РФ, оказать давление на российские власти с требованием освободить политзаключенных, среди которых около 70 украинцев.
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