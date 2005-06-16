Раздел: Общество
Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов
Снимок сделали в поезде Харьков — Лисичанск.
В сеть выложена фотография, сделанная в вагоне поезда Харьков — Лисичанск, на которой видно, что в одном из вагонов очень много тараканов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок опубликован в группе "Северодонецк Рубежное Лисичанск" в Facebook.
"Поезд Харьков - Лисичанск. Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - отметила автор снимка.
Пользователи не скрывали своего возмущения этим вопиющим случаем.
Читайте также: Потемкинские вагоны: украинцев рассмешила акция "Укрзализныци"
"Позорище... Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой", "Вот мне интересно... Самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне? Или где живем там и с*ем?" - негодуют комментаторы.
В сеть выложена фотография, сделанная в вагоне поезда Харьков — Лисичанск, на которой видно, что в одном из вагонов очень много тараканов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок опубликован в группе "Северодонецк Рубежное Лисичанск" в Facebook.
"Поезд Харьков - Лисичанск. Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - отметила автор снимка.
Пользователи не скрывали своего возмущения этим вопиющим случаем.
Читайте также: Потемкинские вагоны: украинцев рассмешила акция "Укрзализныци"
"Позорище... Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой", "Вот мне интересно... Самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне? Или где живем там и с*ем?" - негодуют комментаторы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
88
0
Также советуем посмотреть
- Бойовики свідомо стріляють з житлових районів
- Украинские военные уничтожили броневик и грузовик боевиков
- Прикольные кадры, которые удалось заснять случайно
- Венгрия может снять блокирование комиссии Украина-НАТО
- Гройсман объявил охоту на контрабанду
- Забавные коты, над окрасом которых природа решила пошутить
- Смешные фотки людей, которых не интересует мнение окружающих
- Канада готова дать Украине оружие
- Понедельник – день тяжелый: подборка беззаботных анекдотов
- Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
- Смешные комментарии от мастеров сарказма
- Художник оригинально высмеял поклонников селфи
- Хомячок в гипсе дал старт забавному флешмобу
- Ходить строем больше не буду
- Урок паркура от черепахи: сеть насмешило шустрое животное
- Почуватися комфортно Путіну дозволив Захід
- Прикол дня: в Запорожье охранять больницу поручили овце
- Порция лапши на голове: прическу Неймара высмеяли фотожабами
- Донбасс: реинтеграция с интересом
- Боевиков на Донбассе усиливают «казачьим войском»
- В Сети высмеяли нелепую фотку, сделанную в супермаркете «ЛНР»
- Как оценить жизнь ребенка
- Про фундаментальній вибір України
- Медведь, прыгающий с мальчиком, покорил Сеть
- Не Трамп будет возвращать Крым
- В Британии братья-призраки не на шутку перепугали туристов
- Пьяные мужики по всей России горлопанят «Оле-оле-оле»
- Бойовики «ЛНР» провокують жертви
- Американский уфолог показал, как выглядят инопланетяне
- СБУ завела дело на С14 и Нацкорпус за задержание Лусварги
Оставьте свой комментарий