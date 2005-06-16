Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Три КПП в Луганской области будут работать круглосуточно Теперь через пункты пропуска "Кременная, мост на Рубежное, мост на Лисичанск" можно ездить круглосуточно.