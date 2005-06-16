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Раздел: Общество  
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Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов

Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами таракановСнимок сделали в поезде Харьков — Лисичанск.

В сеть выложена фотография, сделанная в вагоне поезда Харьков — Лисичанск, на которой видно, что в одном из вагонов очень много тараканов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимок опубликован в группе "Северодонецк Рубежное Лисичанск" в Facebook.

"Поезд Харьков - Лисичанск. Я столько прусаков не видела, даже когда в общежитии жила", - отметила автор снимка.

Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов


Пользователи не скрывали своего возмущения этим вопиющим случаем.

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"Позорище... Там же и дети могут ездить! За что люди деньги платят? Нет совести никакой", "Вот мне интересно... Самим проводникам не противно ездить в таком убожеском вагоне? Или где живем там и с*ем?" - негодуют комментаторы.

Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов
Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов
Украинцев возмутили вагоны «Укрзализныци» с полчищами тараканов
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 Теги: тараканы, Укрзализныця

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Сегодня, 09:10 » Автор: Анна Мартынова
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