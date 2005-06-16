Раздел: Общество
Российским артистам запретили въезд в Украину
Артисты незаконно посетили Крым.
Российским артистам – актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову на три года запретили въезд в Украину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Известия.
Украинские пограничники не пустили в страну российских артистов.
Читайте также: Стало известно, скольким российским артистам запрещен въезд в Украину
На сайте госпогранслужбы, сообщается, что артисты незаконно посетили Крым в 2015 году.
Российским артистам – актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову на три года запретили въезд в Украину.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Известия.
Украинские пограничники не пустили в страну российских артистов.
Читайте также: Стало известно, скольким российским артистам запрещен въезд в Украину
На сайте госпогранслужбы, сообщается, что артисты незаконно посетили Крым в 2015 году.
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