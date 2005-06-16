» » Российским артистам запретили въезд в Украину
Раздел: Общество  
0

Российским артистам запретили въезд в Украину

Российским артистам запретили въезд в УкраинуАртисты незаконно посетили Крым.

Российским артистам – актеру Борису Каморзину и каскадеру Сергею Михайлову на три года запретили въезд в Украину.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Известия.

Украинские пограничники не пустили в страну российских артистов.

Читайте также: Стало известно, скольким российским артистам запрещен въезд в Украину

На сайте госпогранслужбы, сообщается, что артисты незаконно посетили Крым в 2015 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Артист, Крым

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:58 » Автор: Едгар Букмирза
     77
     0

Похожие новости по теме

Российскому рэперу запретили въезд в Украину Российскому рэперу запретили въезд в Украину

В марте «черный список» Украины пополнили российские музыканты.

На Тернопольщине официально запретили выступать артистам, гастролировавшим в России и Крыму На Тернопольщине официально запретили выступать артистам, гастролировавшим в России и Крыму

Такое решение приняли после недоразумения с запланированным концертом скандального Сергея Бабкина

В СБУ пояснили, как будут запрещать въезд российским артистам в Украину В СБУ пояснили, как будут запрещать въезд российским артистам в Украину

В ведомстве пока не планируют создавать комиссию для проверки артистов из РФ.

Российским артистам запретили въезд в Молдову Российским артистам запретили въезд в Молдову

Президент Молдовы Игорь Додон "категорически осудил необоснованные задержания граждан России в Кишиневском аэропорту"

Актеру Михайлову запрещен въезд в Украину Актеру Михайлову запрещен въезд в Украину

Решение принято из-за выступлений актера в Луганске.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх