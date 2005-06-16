Раздел: Общество
В киевском Гидропарке оборудовали два пляжа
Теперь на пляжах все условия для комфортного отдыха.
20 июня, в Гидропарке после ремонта открыли для отдыхающих пляжи «Венеция» и «Молодежный», передает Хроникаэнфо со ссылкой на Комментарии.
На пляжах были установлены новые душевые, кабинки для переодевания, скамейки, освещение, туалеты и оборудованные спортивные площадки.
«Сегодня мы поднимаем символический "Голубой флаг" на пляже "Венеция". Это значит, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологический менеджмент, уровень сервиса», - подчеркнул мэр города.
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Также он отметил, что на пляжах есть специальные кресла-амфибии для купания людей с инвалидностью и работает персонал, который им помогает.
20 июня, в Гидропарке после ремонта открыли для отдыхающих пляжи «Венеция» и «Молодежный», передает Хроникаэнфо со ссылкой на Комментарии.
На пляжах были установлены новые душевые, кабинки для переодевания, скамейки, освещение, туалеты и оборудованные спортивные площадки.
«Сегодня мы поднимаем символический "Голубой флаг" на пляже "Венеция". Это значит, что пляж соответствует всем международным критериям и требованиям. Речь идет и о качестве воды, и о комфорте и безопасности на пляже, экологический менеджмент, уровень сервиса», - подчеркнул мэр города.
Читайте также: В киевском Гидропарке утонул мужчина
Также он отметил, что на пляжах есть специальные кресла-амфибии для купания людей с инвалидностью и работает персонал, который им помогает.
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