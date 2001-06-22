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Олег Сенцов обратился к кинематографистам России

Олег Сенцов обратился к кинематографистам РоссииУкраинский режиссер, политзаключенный Кремля Олег Сенцов написал письмо кинематографистам РФ, в котором поблагодарил их за поддержку.

Письмо, датированное 22 июня, опубликовал в Facebook продюсер Евгений Гиндилис, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на UA|TV.

"Друзья-киношники! Спасибо вам всем за то что вы делаете. За то что не молчите. Не бояться – это оказывается так несложно, правда? Трудно сделать лишь первый шаг, – написал Олег Сенцов. – Кто-то его сделал сразу, а кто-то лишь недавно, но я всем и каждому благодарен из вас за смелость. Я понимаю, что вы рискуете открыто поддерживая меня сейчас, живя в этой стране. Я не пишу и не называю имен и фамилий не потому что их не знаю или не ценю, а боюсь просто кого-то забыть или особо выделить. Я благодарен вам всем. Сдвиг в сознании советских людей, приведших сначала к перестройке, а потом к краху империи и свободе начался именно когда кинематографисты начали эти перемены со своего съезда в 80-х годах прошлого века".

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"Возможно что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране. Удачи вам в этом! Но не забывайте при этом снимать и прекрасные фильмы!»
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 Теги: Сенцов, политзаключенные, кинематограф

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Сегодня, 10:15 » Автор: Ульяна Воликовская
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