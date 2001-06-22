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Раздел: Общество  
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Реставраторы строят уникальное казацкое судно

Реставраторы строят уникальное казацкое судноВскоре специалисты воспроизведут парусно-гребное судно XVII-XVIII вв.

Отдел реставрации Национального заповедника «Хортица» сейчас строит настоящий казацкий дуб.

Руководит строительством сотрудник заповедника, гидроархеолог Валерий Нефедов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Время новостей.

Фото работ на своей странице в соцсети опубликовал сотрудник заповедника Вячеслав Зайцев.

Реставраторы строят уникальное казацкое судно
Реставраторы строят уникальное казацкое судно

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 Теги: Запорожье, судно, казаки

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Сегодня, 16:11 » Автор: Ульяна Воликовская
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