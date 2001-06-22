Раздел: Общество
В Украине заметно похолодает
В стране будет дождливо.
В воскресенье, 24 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Сухо будет только в южных областях.
Максимальная температура воздуха днем +27 градусов.
Так, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем 16-20 градусов тепла. На востоке ожидаются сильные ливни с грозами, днем столбик термометра покажет +22...+26 градусов.
В центральных областях также ожидаются осадки в виде дождя, дневная температура воздуха +18...+26 градусов. На севере страны пройдут дожди, температура воздуха в регионе 17-21 градус тепла.
Читайте также: Названы незаконные новостройки в Киеве, которые могут снести
В южном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем +24...+27 градусов.
В Киеве в воскресенье пройдут дожди, днем столбики термометра покажут 19-21 градус выше нуля.
В воскресенье, 24 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Сухо будет только в южных областях.
Максимальная температура воздуха днем +27 градусов.
Так, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем 16-20 градусов тепла. На востоке ожидаются сильные ливни с грозами, днем столбик термометра покажет +22...+26 градусов.
В центральных областях также ожидаются осадки в виде дождя, дневная температура воздуха +18...+26 градусов. На севере страны пройдут дожди, температура воздуха в регионе 17-21 градус тепла.
Читайте также: Названы незаконные новостройки в Киеве, которые могут снести
В южном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем +24...+27 градусов.
В Киеве в воскресенье пройдут дожди, днем столбики термометра покажут 19-21 градус выше нуля.
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