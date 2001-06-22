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Раздел: Общество  
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В Украине заметно похолодает

В Украине заметно похолодаетВ стране будет дождливо.

В воскресенье, 24 июня, на большей части территории Украины пройдут дожди, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Сухо будет только в южных областях.

Максимальная температура воздуха днем +27 градусов.

Так, на западе пройдут дожди, температура воздуха днем 16-20 градусов тепла. На востоке ожидаются сильные ливни с грозами, днем столбик термометра покажет +22...+26 градусов.

В центральных областях также ожидаются осадки в виде дождя, дневная температура воздуха +18...+26 градусов. На севере страны пройдут дожди, температура воздуха в регионе 17-21 градус тепла.

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В южном регионе ожидается облачная погода без осадков, температура воздуха днем +24...+27 градусов.

В Киеве в воскресенье пройдут дожди, днем столбики термометра покажут 19-21 градус выше нуля.

В Украине заметно похолодает
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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:26 » Автор: Анна Мартынова
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