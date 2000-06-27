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Раздел: Общество  
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В Киеве ограничат движение транспорта

В Киеве ограничат движение транспортаОграничение движения связано с выполнением ремонтных работ

В Киеве, в пятницу, 29 июня, с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на улице Надъярной в Соломенском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Как сообщается, КК "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые связанны с выполнением ремонтных работ.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве 24 июня 2018 года будет частично ограничено движение транспорта на Северном мосту.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 00:09 » Автор: Татьяна Ларина
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