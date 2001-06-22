Раздел: Общество
Синоптики обещают украинцам дождливый июль
Прогноз на месяц.
Начало июля на территории Украины будет с дождливой погодой, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В то же время в конце июня — начиная с 27 числа — эксперт прогнозирует резкое повышение температуры воздуха.
Так, согласно прогнозу, от 26 до 28 июня температура будет достигать 31 градуса тепла. Однако в первую неделю июля погода уже не будет такой теплой. Дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночью будет опускаться до 15-18 тепла.
С 2 до 5 июля, по словам синоптика, ожидается дождливый циклон. Эксперт отмечает, что возврата июньского тепла можно будет ожидать лишь 9 июля, однако продлится жара 29-33 градусов вплоть до 22 июля. В этот период лишь иногда могут быть незначительные осадки (от 11 до 13 и от 19 до 22 июля).
«С 23 до 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца — от 27 до 31 июля — в Украину придет «хорошая жара» в пределах 29-33 градусов», — рассказал Горбань.
Только с 26 до 28 июля местами ожидаются дожди с небольшим понижением температуры, добавил синоптик.
Народный синоптик Леонид Горбань делает прогнозы, используя закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли. В своей работе он пользуется методикой расчета числовых рядов планет, которое было обнаружено еще в древнем Китае.
Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается 20-24°, в горных районах 17-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.
Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов
Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории — ниже нормы.
Начало июля на территории Украины будет с дождливой погодой, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В то же время в конце июня — начиная с 27 числа — эксперт прогнозирует резкое повышение температуры воздуха.
Так, согласно прогнозу, от 26 до 28 июня температура будет достигать 31 градуса тепла. Однако в первую неделю июля погода уже не будет такой теплой. Дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночью будет опускаться до 15-18 тепла.
С 2 до 5 июля, по словам синоптика, ожидается дождливый циклон. Эксперт отмечает, что возврата июньского тепла можно будет ожидать лишь 9 июля, однако продлится жара 29-33 градусов вплоть до 22 июля. В этот период лишь иногда могут быть незначительные осадки (от 11 до 13 и от 19 до 22 июля).
«С 23 до 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца — от 27 до 31 июля — в Украину придет «хорошая жара» в пределах 29-33 градусов», — рассказал Горбань.
Только с 26 до 28 июля местами ожидаются дожди с небольшим понижением температуры, добавил синоптик.
Народный синоптик Леонид Горбань делает прогнозы, используя закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли. В своей работе он пользуется методикой расчета числовых рядов планет, которое было обнаружено еще в древнем Китае.
Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается 20-24°, в горных районах 17-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.
Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов
Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории — ниже нормы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
114
0
Также советуем посмотреть
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
- В Украине отмечают День Конституции: как принимали Основной закон
- Сеть насмешила карта Крыма с нелепыми ошибками
- Турция: выборы прошли, неопределенность осталась
- Мопсы, знающие толк в веселье
- Уморительные сообщения, которые могли послать лишь родители
- Свежие анекдоты для тех, кто не хочет грустить
- «Зоопарк»: обращение молодежи к главарю «ДНР» подняли на смех
- В США игуаны-драчуны перегородили дорогу
- США пообещали помочь Украине и Грузии с самообороной
- Водитель-интроверт: Сеть повеселил необычный салон херсонской маршрутки
- Уфологи поведали о грядущем нашествии «НЛО»
- Украина и Беларусь в 2019 году проведут демаркацию границы
- Перемовини Волкера і Суркова можуть не відновитися
- Появилась информация о погибшем на Донбассе бойце ВСУ
- «Ждуны сезона»: в Сети высмеяли фотку, сделанную в Крыму
- В Херсоне предотвратили заказное убийство
- Турция взяла курс на «путинизм»
- Москвичи похвалились своим «мостом глупости»
- Насилию не может быть оправдания
- Россиянкам подсказали забавный способ «взбодрить» грудь
- В Украине прекратили деятельность одного из самых популярных онлайн-кинотеатров
- Землю – крестьянам, деньги – инвесторам
- Полиция проведет срочные меры по защите лиц цыганской национальности
Оставьте свой комментарий