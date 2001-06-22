» » Синоптики обещают украинцам дождливый июль
Раздел: Общество  
0

Синоптики обещают украинцам дождливый июль

Синоптики обещают украинцам дождливый июльПрогноз на месяц.

Начало июля на территории Украины будет с дождливой погодой, передает Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. В то же время в конце июня — начиная с 27 числа — эксперт прогнозирует резкое повышение температуры воздуха.

Так, согласно прогнозу, от 26 до 28 июня температура будет достигать 31 градуса тепла. Однако в первую неделю июля погода уже не будет такой теплой. Дневная температура будет колебаться в пределах 26-28 градусов, а ночью будет опускаться до 15-18 тепла.

С 2 до 5 июля, по словам синоптика, ожидается дождливый циклон. Эксперт отмечает, что возврата июньского тепла можно будет ожидать лишь 9 июля, однако продлится жара 29-33 градусов вплоть до 22 июля. В этот период лишь иногда могут быть незначительные осадки (от 11 до 13 и от 19 до 22 июля).

«С 23 до 26 июля ожидается снижение температуры до комфортных 24-27 градусов, а в конце месяца — от 27 до 31 июля — в Украину придет «хорошая жара» в пределах 29-33 градусов», — рассказал Горбань.

Только с 26 до 28 июля местами ожидаются дожди с небольшим понижением температуры, добавил синоптик.

Народный синоптик Леонид Горбань делает прогнозы, используя закономерности влияния планет Солнечной системы на климат Земли. В своей работе он пользуется методикой расчета числовых рядов планет, которое было обнаружено еще в древнем Китае.

Отметим, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура предполагается 20-24°, в горных районах 17-18°, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.

Читайте также: В Сети показали, как выглядит после ремонта один из столичных скверов

Месячное количество осадков ожидается 32-75 мм, в Карпатах 100-140 мм, что на юге страны и Днепропетровщине в пределах нормы, на остальной территории — ниже нормы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: погода, синоптики

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:47 » Автор: Анна Мартынова
     114
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, в каких областях Украины будет жарче всего Стало известно, в каких областях Украины будет жарче всего

К концу недели на Юге страны температура воздуха поднимется до 35 градусов выше нуля.

В Украину возвращаются дожди с грозами В Украину возвращаются дожди с грозами

В Украине после кратковременного потепления снова ожидается похолодание.

Украину накроет невыносимая жара Украину накроет невыносимая жара

Температура воздуха поднимется до 36 градусов тепла.

Украину ждут ливневые дожди и прохлада Украину ждут ливневые дожди и прохлада

До субботы над всей территорией страны будет господствовать влажный циклон.

Синоптики рассказали, каким в Украине будет лето Синоптики рассказали, каким в Украине будет лето

Летом температурный режим будет неустойчивым.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх