Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего

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Больше всех в столице зарабатывают программисты, веб-дизайнеры и топ-менеджеры.

В промрегионах больше зарабатывают, в аграрных меньше тратят на еду.

В Украине средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в январе 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года (за месяц) уменьшилась с 5230 до 4362 грн - на 16,6%.