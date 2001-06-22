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Раздел: Общество  
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Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего

Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всегоСамые большие зарплаты - в Киеве и Донецкой области.

Средняя зарплата в Украине в мае 2018 года выросла до 8725 грн, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Так, за год этот показатель вырос на 27,56%, подчеркивает на своей странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 14,1% в год.

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Больше всех зарабатывают киевляне и жители Донецкой области. Меньше всего платят в Черновицкой, Тернопольской и Черниговской областях.

Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего
Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего
Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего
Названы области Украины, в которых зарабатывают меньше всего
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 Теги: области, заработок

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Сегодня, 13:18 » Автор: Анна Мартынова
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