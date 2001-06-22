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Раздел: Общество  
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Настоящая верность: Киевлян растрогал пес, который охранял погибшую подругу

Настоящая верность: Киевлян растрогал пес, который охранял погибшую подругуАдминистрация города обязана обеспечить животным уют и безопасность.

В Киеве, в районе станции метро "Почайна", на дороге заметили двух собак, одну из которых, по всей видимости, сбил автомобиль, а другая ее охраняла.

Об этом свидетельствуют фото, опубликованные очевидцами на Facebook. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

"На Петровке, возле заправки "Амис" по ходу сбили собаку. Лежит у обочины. Рядом друг. Топтался по ней лапами, облизывает, скулит", – пишет один из пользователей.

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Позже стало известно, что предположительно сбитая собака погибла. Другой пес на протяжении нескольких часов лежал с ней рядом.

"Буквально 5 минут назад был там. Черная собака даже кушать не хочет…", "С дороги оттащить,чтобы вторую не сбила машина,что помешало?!", "П - преданность", – пишут в комментариях пользователи.
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 Теги: собаки, Киев, верность

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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