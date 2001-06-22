Настоящая верность: Киевлян растрогал пес, который охранял погибшую подругу

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Невероятно простые, но в то же время вдохновляющие слова, пишут пользователи соцсети.

В Тюмени установлен силами волонтёров и общественников памятник «Собака-копилка». Он не только появление своё окупил, но и способствует финподдержке бездомных животных. За три года гости и горожане Тюмени положили в бронзовую собаку – один миллион шестьдесят одну тысячу рублей. Кроме российской валюты, по словам Ольги Донис,