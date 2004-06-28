Раздел: Общество
Непогода обесточила 384 населенных пункта Украины
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.
В сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.
Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.
Читайте также: Непогода в Украине: обесточены 17 населенных пунктов
В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Из-за непогоды в Украине обесточены 384 населенных пункта в 10 областях, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна.
В сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 29-30 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 384 населенных пункта в 10 областях.
Так, обесточенными остались населенные пункты в Днепропетровской (157), Киевской (104), Винницкой (33), Полтавской (26), Кировоградской (15), Запорожской (14), Херсонской (12), Черкасской (10), Николаевской (8) и Луганской (5) областях.
Читайте также: Непогода в Украине: обесточены 17 населенных пунктов
В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
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