30 июня празднуют Всемирный день астероида

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Во всем мире ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Генеральная Ассамблея ООН постановила это в 1993 году. Ряд мероприятий, цель которых - изучить и сохранить водные богатства планеты, был рекомендован для проведения в этот день резолюцией Генеральной Ассамблеи всем государствам-участникам ООН.