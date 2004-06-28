Раздел: Общество
30 июня празднуют Всемирный день астероида
30 июня - 181-й день года (182-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 184 дня.
Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, с «целью повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами», информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на T1.UA
Новое космическое праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня - в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью».
В этот день в 1908 году состоялась масштабная астероидная катастрофа - с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, похожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.
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Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.
Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, с «целью повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами», информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на T1.UA
Новое космическое праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня - в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью».
В этот день в 1908 году состоялась масштабная астероидная катастрофа - с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, похожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.
Читайте также: Так японцы празднуют День совершеннолетия. Фото
Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.
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