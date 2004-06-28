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Раздел: Общество  
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30 июня празднуют Всемирный день астероида

30 июня празднуют Всемирный день астероида30 июня - 181-й день года (182-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 184 дня.

Международный день астероида (Asteroid Day) провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, с «целью повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами», информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на T1.UA

Новое космическое праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня - в годовщину «Тунгусского феномена над Сибирью».

В этот день в 1908 году состоялась масштабная астероидная катастрофа - с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, похожую по мощности со взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. километров были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.

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Однако, исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию.
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 Теги: астероид, ученые, праздник

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Сегодня, 10:41 » Автор: Ульяна Воликовская
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