Раздел: Общество
Отдых в Крыму: почему украинцы не хотят ехать на полуостров
Большинство украинцев не собираются ехать в Крым на отдых, в качестве причин указывают как оккупацию полуострова, так и высокие цены.
Об этом свидетельствует видеоматериал Крым. Реалии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
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«Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно», «Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает», «В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже», «Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины», «Он в оккупации, как туда можно ехать?», «Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально», – говорят украинцы.
Об этом свидетельствует видеоматериал Крым. Реалии, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на GuildHall.
Журналисты издания опросили жителей разных городов Украины, в том числе и оккупированного Донецка. У них спрашивали, собираются ли они отдыхать в Крыму. Хотя некоторые говорили, что только недавно оттуда прибыли, большинство все же ехать на оккупированный полуостров не хотят или не могут.
Читайте также: Россияне не хотят ехать в оккупированный Крым
«Не собираюсь, потому что я себя там не буду чувствовать безопасно», «Там сейчас много россиян, украинцев мало, что-то отпугивает», «В Крыму дороже чем за границей и сервис наверное намного хуже», «Нет, и очень жалею. Я не знаю какое отношение к туристам из Украины», «Он в оккупации, как туда можно ехать?», «Конечно я не поеду, потому что это прежде всего аморально», – говорят украинцы.
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