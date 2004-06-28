Раздел: Общество
В Киеве прошла акция в поддержку Сенцова
Организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег.
1 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В акции поучаствовала более сотни человек. Все они держат фотографии политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также плакаты с надписями: #FreeSentsov, "Освободите заложников Кремля", а также другие освободительные нарративы.
При этом также сообщается, организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег в поддержку заключенных в РФ украинцев.
Читайте также: В Киеве пройдет акция в поддержку Сенцова
"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку", – прокомментировал организатор акции Иван Рудяк.
1 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
В акции поучаствовала более сотни человек. Все они держат фотографии политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также плакаты с надписями: #FreeSentsov, "Освободите заложников Кремля", а также другие освободительные нарративы.
При этом также сообщается, организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег в поддержку заключенных в РФ украинцев.
Читайте также: В Киеве пройдет акция в поддержку Сенцова
"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку", – прокомментировал организатор акции Иван Рудяк.
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