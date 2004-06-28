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Раздел: Общество  
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В Киеве прошла акция в поддержку Сенцова

В Киеве прошла акция в поддержку СенцоваОрганизаторы акции планируют устроить в Киеве пробег.

1 июля на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку украинских политзаключенных Кремля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

В акции поучаствовала более сотни человек. Все они держат фотографии политзаключенных украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, а также плакаты с надписями: #FreeSentsov, "Освободите заложников Кремля", а также другие освободительные нарративы.

При этом также сообщается, организаторы акции планируют устроить в Киеве пробег в поддержку заключенных в РФ украинцев.

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"Мы стараемся объединить весь мир вокруг этого вопроса. Это наша первая акция, и будут еще. Если Олег и другие ребята не будут дома, мы соберем много людей по всему миру в их поддержку", – прокомментировал организатор акции Иван Рудяк.
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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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