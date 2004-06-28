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Раздел: Общество  
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В Николаевском зоопарке родилась уникальная бабочка

В Николаевском зоопарке родилась уникальная бабочкаБабочка живет всего несколько дней.

В cаду бабочек Николаевского зоопарка произошло чудо. Там родилась Argema mimosae — ночная гигантская бабочка из семейства павлиноглазок, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Как говорится на странице зоопарка в Facebook, ее называют лунная моль, обитает она в тропиках Восточной Африки.

Размах крыльев 100 - 140 мм. Самки крупнее самцов, не летают и не питаются, у них даже хоботка для питания нет. Живут всего несколько дней за счет накопленных гусеницей питательных веществ.

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Самцы летают в поисках самок, после встречи происходит спаривание, затем откладка яиц. На этом жизнь гигантских красавиц заканчивается - они умирают. Им отводится всего 5 - 6 дней.
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 Теги: Николаев, зоопарк

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Сегодня, 10:46 » Автор: Анна Мартынова
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