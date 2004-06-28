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Раздел: Общество  
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Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине

Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине Киевляне обсуждают снос рынка.

В Деснянском районе Киева начали сносить рынок "Фестивальный", расположенный на Троещине, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"Сносят рынок "Фестивальный". Предупредили за три дня. Все в шоке. Продавцы, предприниматели и покупатели. Творится полный беспредел", - отметили в сети.

Однако многие жители столицы обрадовались такой новости. По их мнению, территорию давно пора расчистить.

Снимки прокомментировали пользователи сети:

"Так если предупредили, чего ходить в шоке? В чем беспредел? Наконец-то толкучки и срача не будет (надеюсь!)".

"Если честно, то выглядел он отвратительно. Возможно, сделают реконструкцию".

"Ну и отлично. Для рынка должна быть специальная постройка, которая не портит вид, с проведенной водой, электричеством, администрацией, лабораторией и т.д. А на "Фестивальном" просто гадюшник и антисанитария. Будем надеяться, что на месте этих палаток сделают нормальные ряды".

"Прекрасная новость".

"Надо было с перехода начинать".

"Ах, если бы... Но не верю. Он неубиваем. Скорее всего что-то перестраивают".

"Та снесли пару ларьков и все, че за кипишь".

"Визуально ничего не изменилось. Шанхай-шанхаем".

"Сносят, но не все".

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"Если документы в порядке, то чего волноваться? Суд, возмещение, восстановление в правах. Если нет, то... таки да, волновайтесь!".

Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине
Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине
Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине
Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине

Киевляне отреагировали на снос рынка на Троещине
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 Теги: Киев, рынок

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Сегодня, 14:54 » Автор: Анна Мартынова
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