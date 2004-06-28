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Раздел: Общество  
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На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детейПроводят проверки.

О еще одном случае массного отравления детей в лагере рассказал Голова КОГО Александр Горган, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.

По информации головы КОГА в Барышевском детском лагере во вторник было зафиксировано также массовое отравление – всего пострадало 17 малышей. Как сказано в интервью, пострадавших сразу осмотрели, их поместили в изолятор и отобрали необходимые биоматериалы для анализа на случай, если у кого-либо ухудшится состояние здоровья.

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В данный момент в лагере проводятся проверки, причины отравления детей выясняют.
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 Теги: Киевщина, отравление

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Сегодня, 17:14 » Автор: Анна Мартынова
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