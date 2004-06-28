Раздел: Общество
На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей
Проводят проверки.
О еще одном случае массного отравления детей в лагере рассказал Голова КОГО Александр Горган, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации головы КОГА в Барышевском детском лагере во вторник было зафиксировано также массовое отравление – всего пострадало 17 малышей. Как сказано в интервью, пострадавших сразу осмотрели, их поместили в изолятор и отобрали необходимые биоматериалы для анализа на случай, если у кого-либо ухудшится состояние здоровья.
Читайте также: В Бельгии произошло массовое отравление: 200 детей отравились
В данный момент в лагере проводятся проверки, причины отравления детей выясняют.
О еще одном случае массного отравления детей в лагере рассказал Голова КОГО Александр Горган, передает Хроника.инфо со ссылкой на kv.oblast.online.
По информации головы КОГА в Барышевском детском лагере во вторник было зафиксировано также массовое отравление – всего пострадало 17 малышей. Как сказано в интервью, пострадавших сразу осмотрели, их поместили в изолятор и отобрали необходимые биоматериалы для анализа на случай, если у кого-либо ухудшится состояние здоровья.
Читайте также: В Бельгии произошло массовое отравление: 200 детей отравились
В данный момент в лагере проводятся проверки, причины отравления детей выясняют.
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