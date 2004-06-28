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На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

На Киевщине произошло еще одно массовое отравление детей

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В детсаду Луцка произошло массовое отравление Родители считают, что дело в некачественной еде в детском саду.