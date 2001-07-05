Раздел: Общество
Скончался автор знаменитой фотографии ребенка под прицелом
Лауреат Пулитцеровской премии Алан Диас скончался в возрасте 71 года, причины смерти не сообщаются.
Ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Алан Диас, сообщает CNN. Фотожурналист Associated Press скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не сообщаются, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Диас получил авторитетную награду за снимок, сделанный в 2000 году. Он запечатлел, как незаконно вывезенного с Кубы в США мальчика по имени Элиан Гонсалес пытаются отобрать у родственников, проживающих во Флориде. Во время рейда один из ворвавшихся в квартиру агентов направил на шестилетнего испуганного мальчика оружие.
Через несколько часов Элиана доставили на Кубу к его отцу. Сейчас ему 24 года, он остается одним из самых известных людей острова. В 2017 году в интервью CNN он признавался, что считает своим долгом служить кубинскому народу.
Читайте также: В Москве скончался известный российский журналист
Ранее сообщалось, что были определены лучшие фото, сделанные с дронов по версии портала SkyPixel.
Ушел из жизни лауреат Пулитцеровской премии Алан Диас, сообщает CNN. Фотожурналист Associated Press скончался в возрасте 71 года. Причины смерти не сообщаются, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Диас получил авторитетную награду за снимок, сделанный в 2000 году. Он запечатлел, как незаконно вывезенного с Кубы в США мальчика по имени Элиан Гонсалес пытаются отобрать у родственников, проживающих во Флориде. Во время рейда один из ворвавшихся в квартиру агентов направил на шестилетнего испуганного мальчика оружие.
Через несколько часов Элиана доставили на Кубу к его отцу. Сейчас ему 24 года, он остается одним из самых известных людей острова. В 2017 году в интервью CNN он признавался, что считает своим долгом служить кубинскому народу.
Читайте также: В Москве скончался известный российский журналист
Ранее сообщалось, что были определены лучшие фото, сделанные с дронов по версии портала SkyPixel.
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