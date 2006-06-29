Раздел: Общество
В Украину вновь вернутся дожди
Дожди пройдут на Западе страны.
На запад Украины в четверг, 5 июля, возвращается дождливая погода. Потепление пока не прогнозируется, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ночью температура воздуха составит 12−19°, днем 24−29°. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/сек, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 5 июля прогнозируется без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-27 градусов.
Во Львове ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем 25−27°.
В Одессе в ближайшие сутки обещает хорошую погоду. Температура ночью составит 17−19° тепла, днем 27−29°.
В Днепре тоже прогнозируется хорошая погода. Температура ночью 14−16° тепла, днем — 26−28°.
В Харькове в четверг будет без осадков, переменная облачность. Температура ночью прогнозируется 13−15°, днем 25−27° тепла.
Читайте также: Четыре часа ада: украинцев возмутило состояние еще одной дороги
В Карпатах прогнозируется переменная погода, местами вероятны кратковременные дожди. Температура ночью 12−15°, днем 26−28° тепла.
На запад Украины в четверг, 5 июля, возвращается дождливая погода. Потепление пока не прогнозируется, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Ночью температура воздуха составит 12−19°, днем 24−29°. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/сек, сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве 5 июля прогнозируется без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-27 градусов.
Во Львове ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем 25−27°.
В Одессе в ближайшие сутки обещает хорошую погоду. Температура ночью составит 17−19° тепла, днем 27−29°.
В Днепре тоже прогнозируется хорошая погода. Температура ночью 14−16° тепла, днем — 26−28°.
В Харькове в четверг будет без осадков, переменная облачность. Температура ночью прогнозируется 13−15°, днем 25−27° тепла.
Читайте также: Четыре часа ада: украинцев возмутило состояние еще одной дороги
В Карпатах прогнозируется переменная погода, местами вероятны кратковременные дожди. Температура ночью 12−15°, днем 26−28° тепла.
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