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В Украину вновь вернутся дожди

В Украину вновь вернутся дождиДожди пройдут на Западе страны.

На запад Украины в четверг, 5 июля, возвращается дождливая погода. Потепление пока не прогнозируется, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Ночью температура воздуха составит 12−19°, днем 24−29°. Ветер западный и северо-западный, 5−10 м/сек, сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве 5 июля прогнозируется без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-27 градусов.

Во Львове ожидаются дожди. Ночью столбики термометров покажут 13−15°, днем 25−27°.

В Одессе в ближайшие сутки обещает хорошую погоду. Температура ночью составит 17−19° тепла, днем 27−29°.

В Днепре тоже прогнозируется хорошая погода. Температура ночью 14−16° тепла, днем — 26−28°.

В Харькове в четверг будет без осадков, переменная облачность. Температура ночью прогнозируется 13−15°, днем 25−27° тепла.

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В Карпатах прогнозируется переменная погода, местами вероятны кратковременные дожди. Температура ночью 12−15°, днем 26−28° тепла.

В Украину вновь вернутся дожди

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 Теги: погода, прогноз

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Сегодня, 10:45 » Автор: Анна Мартынова
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