В Киеве продлен срок льгот на проезд в общественном транспорте

Они будут действовать до 1 января.



Киевский городской совет продлил период использования льготных документов для бесплатного проезда в общественном транспорте до 1 января 2019 года. За принятие решения проголосовали 88 депутатов при минимально необходимом 61, передает



Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы.



Согласно решению, переход на пользование "Картой киевлянина" перенесен с 1 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.



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Отмечается, что до переоформления карточек киевлянина, выпущенных банком "Хрещатик", представители льготных категорий должны пользоваться исключительно оригиналами удостоверений для бесплатного проезда в общественном транспорте.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Киевский городской совет продлил период использования льготных документов для бесплатного проезда в общественном транспорте до 1 января 2019 года. За принятие решения проголосовали 88 депутатов при минимально необходимом 61, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы.Согласно решению, переход на пользование "Картой киевлянина" перенесен с 1 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.Отмечается, что до переоформления карточек киевлянина, выпущенных банком "Хрещатик", представители льготных категорий должны пользоваться исключительно оригиналами удостоверений для бесплатного проезда в общественном транспорте.



