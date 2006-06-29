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Раздел: Общество  
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В Киеве продлен срок льгот на проезд в общественном транспорте

В Киеве продлен срок льгот на проезд в общественном транспортеОни будут действовать до 1 января.

Киевский городской совет продлил период использования льготных документов для бесплатного проезда в общественном транспорте до 1 января 2019 года. За принятие решения проголосовали 88 депутатов при минимально необходимом 61, передает Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.com.

Киевский городской совет внес изменения в городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам" на 2016-2018 годы.

Согласно решению, переход на пользование "Картой киевлянина" перенесен с 1 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

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Отмечается, что до переоформления карточек киевлянина, выпущенных банком "Хрещатик", представители льготных категорий должны пользоваться исключительно оригиналами удостоверений для бесплатного проезда в общественном транспорте.
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 Теги: Киев, льготы

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Сегодня, 15:53 » Автор: Анна Мартынова
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