Wizz Air запустит рейсы из Киева еще в две столицы

Билетов пока нет в продаже.



Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых авиарейсов из Киева в Париж и Брюссель, передает



«Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении компании.



О дате запуска новых маршрутов и стоимости билетов пока не сообщается.



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Кроме того, в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – с румынской Клуж-Напоки в английский Бирмингем.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых авиарейсов из Киева в Париж и Брюссель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии «Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении компании.О дате запуска новых маршрутов и стоимости билетов пока не сообщается.Кроме того, в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – с румынской Клуж-Напоки в английский Бирмингем.



