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Раздел: Общество  
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Wizz Air запустит рейсы из Киева еще в две столицы

Wizz Air запустит рейсы из Киева еще в две столицыБилетов пока нет в продаже.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых авиарейсов из Киева в Париж и Брюссель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

«Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении компании.

О дате запуска новых маршрутов и стоимости билетов пока не сообщается.

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Кроме того, в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – с румынской Клуж-Напоки в английский Бирмингем.
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 Теги: Киев, лоукостер

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Сегодня, 17:28 » Автор: Анна Мартынова
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