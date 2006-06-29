Раздел: Общество
Wizz Air запустит рейсы из Киева еще в две столицы
Билетов пока нет в продаже.
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых авиарейсов из Киева в Париж и Брюссель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении компании.
О дате запуска новых маршрутов и стоимости билетов пока не сообщается.
Читайте также: Wizz Air запустила новые рейсы из Киева в Германию
Кроме того, в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – с румынской Клуж-Напоки в английский Бирмингем.
Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых авиарейсов из Киева в Париж и Брюссель, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
«Мы предлагаем вам новые варианты для путешествий из Киева (Украина) в скором времени! Наши новейшие добавленные направления WIZZ из Киева включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген», - говорится в сообщении компании.
О дате запуска новых маршрутов и стоимости билетов пока не сообщается.
Читайте также: Wizz Air запустила новые рейсы из Киева в Германию
Кроме того, в сообщении анонсировали запуск еще одного нового направления – с румынской Клуж-Напоки в английский Бирмингем.
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