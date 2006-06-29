Раздел: Общество
Националистическая организация С14 подали в суд на "Громадське"
Пост был сделан 4 мая.
Националистическая организация С14 обратилась с иском в суд против "Громадського телевидения" за то, что журналисты назвали ее неонацистской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его данным, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский суд Киева 2 июля.
"Самого искового заявления мы еще не видели, но получили от истца документы в доказательство его позиции в суде", - отметили адвокаты издания.
Сообщается, что одним из документов в исковом заявлении есть копия поста в Twitter англоязычной службы "Громадського", в котором группа С14 характеризуется как неонацистская.
Этот пост был сделан 4 мая, когда представители С14 вели в СБУ бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе.
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В "Громадском" не отрицают этот факт и собираются доказать в суде, что назвали так организацию обосновано.
Националистическая организация С14 обратилась с иском в суд против "Громадського телевидения" за то, что журналисты назвали ее неонацистской.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
По его данным, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский суд Киева 2 июля.
"Самого искового заявления мы еще не видели, но получили от истца документы в доказательство его позиции в суде", - отметили адвокаты издания.
Сообщается, что одним из документов в исковом заявлении есть копия поста в Twitter англоязычной службы "Громадського", в котором группа С14 характеризуется как неонацистская.
Этот пост был сделан 4 мая, когда представители С14 вели в СБУ бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе.
Читайте также: Ложкин рассказал, когда Украина получит новый транш от МВФ
В "Громадском" не отрицают этот факт и собираются доказать в суде, что назвали так организацию обосновано.
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