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Раздел: Общество  
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Националистическая организация С14 подали в суд на "Громадське"

Националистическая организация С14 подали в суд на "Громадське"Пост был сделан 4 мая.

Националистическая организация С14 обратилась с иском в суд против "Громадського телевидения" за то, что журналисты назвали ее неонацистской.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.

По его данным, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации подан в Печерский суд Киева 2 июля.

"Самого искового заявления мы еще не видели, но получили от истца документы в доказательство его позиции в суде", - отметили адвокаты издания.

Сообщается, что одним из документов в исковом заявлении есть копия поста в Twitter англоязычной службы "Громадського", в котором группа С14 характеризуется как неонацистская.

Этот пост был сделан 4 мая, когда представители С14 вели в СБУ бразильского боевика Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе.

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В "Громадском" не отрицают этот факт и собираются доказать в суде, что назвали так организацию обосновано.
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 Теги: С14, Громадське, суд

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Сегодня, 18:42 » Автор: Едгар Букмирза
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