Раздел: Общество
В Киеве подорожает общественный транспорт
Кризис спровоцировала убыточность коммунальных перевозчиков.
В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте с 14 июля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Все дело в том, что в стране назревает транспортный кризис, из-за этого властям пришлось пойти на крайние меры. Такое рассказали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на официальном сайте.
"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Нужно быть ответственным и честно сказать, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", ― заявил городской глава Виталий Кличко.
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Теперь, при желании проехатся в метро, пассажир должен будет заплатить 8 гривен. Для тех, кто пользуется им регулярно и может приобрести 50 поездок, цена составит 6,50 гривен. Также уточнили, что бесплатный проезд для льготников отменять не будут.
В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте с 14 июля.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Все дело в том, что в стране назревает транспортный кризис, из-за этого властям пришлось пойти на крайние меры. Такое рассказали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на официальном сайте.
"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Нужно быть ответственным и честно сказать, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", ― заявил городской глава Виталий Кличко.
Читайте также: В Киеве общественный транспорт курсирует без графика
Теперь, при желании проехатся в метро, пассажир должен будет заплатить 8 гривен. Для тех, кто пользуется им регулярно и может приобрести 50 поездок, цена составит 6,50 гривен. Также уточнили, что бесплатный проезд для льготников отменять не будут.
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