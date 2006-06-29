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Раздел: Общество  
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В Киеве подорожает общественный транспорт

В Киеве подорожает общественный транспортКризис спровоцировала убыточность коммунальных перевозчиков.

В Киеве подорожает проезд в общественном транспорте с 14 июля.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

Все дело в том, что в стране назревает транспортный кризис, из-за этого властям пришлось пойти на крайние меры. Такое рассказали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации на официальном сайте.

"Мы вынуждены сделать этот сложный шаг. Нужно быть ответственным и честно сказать, что иначе нам не избежать кризиса в транспортной сфере столицы", ― заявил городской глава Виталий Кличко.

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Теперь, при желании проехатся в метро, пассажир должен будет заплатить 8 гривен. Для тех, кто пользуется им регулярно и может приобрести 50 поездок, цена составит 6,50 гривен. Также уточнили, что бесплатный проезд для льготников отменять не будут.
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 Теги: Киев, транспорт

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Сегодня, 20:04 » Автор: Едгар Букмирза
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