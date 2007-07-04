» » На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса
Раздел: Общество  
0

На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса

На Киевщине будут отключать электроэнергию: адресаСвета не будет до вечера.

Сегодня, 6 июля 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском, Фастовском и Яготинском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.

Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.

Читайте также: В Киеве ограничат движение на одной из улиц

Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.

На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса
На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса
На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киевщина, электроэнергия

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 10:32 » Автор: Анна Мартынова
     1150
     0

Похожие новости по теме

На Киевщине будут планово отключать электроэнергию: появился график На Киевщине будут планово отключать электроэнергию: появился график

Света не будет до вечера.

На Киевщине пройдут плановые отключения электроэнергии На Киевщине пройдут плановые отключения электроэнергии

Точные даты и сроки.

Плановые отключения электроэнергии в Киевской области: обнародован график Плановые отключения электроэнергии в Киевской области: обнародован график

К отключениям просят отнестись с пониманием.

Плановые отключения воды в Киеве на 4-6 мая: адреса Плановые отключения воды в Киеве на 4-6 мая: адреса

Нужно запасись воды.

Опубликован график отключения света в Киевской области Опубликован график отключения света в Киевской области

Плановые отключения продлятся в течение 24-30 января.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх