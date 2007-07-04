Раздел: Общество
На Киевщине будут отключать электроэнергию: адреса
Света не будет до вечера.
Сегодня, 6 июля 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском, Фастовском и Яготинском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.
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Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.
Сегодня, 6 июля 2018 года, плановые отключения электроэнергии в Киевской области пройдут в Барышевском, Белоцерковском, Богуславском, Бориспольском, Бородянском, Броварском, Васильковском, Вышгородском, Киево-Святошинском, Кагарлыцком, Мироновском, Обуховском, Переяслав-Хмельницком, Рокитнянском, Сквирском, Ставищенском, Таращанском, Тетиевском, Фастовском и Яготинском районах. Без света останется и часть населенных пунктов Ирпенского региона, передает Хроника.инфо со ссылкой на kievvlast.com.ua.
Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Киевоблэнерго.
Читайте также: В Киеве ограничат движение на одной из улиц
Точные адреса, сроки и причины отключения электроэнергии - ниже в таблице.
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