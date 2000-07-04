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Раздел: Общество  
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Украинских моряков, задержанных в Индонезии, освободили - МИД

Украинских моряков, задержанных в Индонезии, освободили - МИД Двое моряков вернутся в Украину

Украинские моряки, которые были задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал он в Twitter.

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Моряки были на борту задержанного в Индонезии рыболовного судна STS-50. Корабль принадлежит юго-корейской компании Poseidon Co LT. Судно находилось в розыске по линии Интерпола - его подозревали в незаконном рыболовном промысле.
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 Теги: Индонезия, моряки

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Сегодня, 19:54 » Автор: Татьяна Ларина
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