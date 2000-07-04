Раздел: Общество
Украинских моряков, задержанных в Индонезии, освободили - МИД
Двое моряков вернутся в Украину
Украинские моряки, которые были задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал он в Twitter.
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Моряки были на борту задержанного в Индонезии рыболовного судна STS-50. Корабль принадлежит юго-корейской компании Poseidon Co LT. Судно находилось в розыске по линии Интерпола - его подозревали в незаконном рыболовном промысле.
Украинские моряки, которые были задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Об этом сообщил руководитель Департамента консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"Миссия консула выполнима: два украинских моряка, задержаны в Индонезии, возвращаются в Украину. Но - не завершена. Должны вернуться все, кто ограничен в таком праве", - написал он в Twitter.
Читайте также: Украинских моряков освободили из пиратского плена
Моряки были на борту задержанного в Индонезии рыболовного судна STS-50. Корабль принадлежит юго-корейской компании Poseidon Co LT. Судно находилось в розыске по линии Интерпола - его подозревали в незаконном рыболовном промысле.
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