Раздел: Общество
В Голой Пристани возвели памятник нулевому километру
Сегодня,7 июля, на набережной в Голой Пристани в рамках фестиваля «Купальские зори» открыли памятник «Нулевой километр реки Днепр» (как в Кизомысе).
Напомним, деньги на его сооружение дало управление водных ресурсов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.
«Что это означает? Тут заканчивается Днепр своим течением и переходит в Днепро-Бугский лиман. Он имеет такое символическое значение», - пояснил мэр Александр Бабич.
Читайте также: Мемориал «Небесной сотне» возвели на Львовщине. Видео
Напомним, деньги на его сооружение дало управление водных ресурсов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.
«Что это означает? Тут заканчивается Днепр своим течением и переходит в Днепро-Бугский лиман. Он имеет такое символическое значение», - пояснил мэр Александр Бабич.
Читайте также: Мемориал «Небесной сотне» возвели на Львовщине. Видео
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