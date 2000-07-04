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Раздел: Общество  
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В Голой Пристани возвели памятник нулевому километру

В Голой Пристани возвели памятник нулевому километруСегодня,7 июля, на набережной в Голой Пристани в рамках фестиваля «Купальские зори» открыли памятник «Нулевой километр реки Днепр» (как в Кизомысе).

Напомним, деньги на его сооружение дало управление водных ресурсов, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily.

«Что это означает? Тут заканчивается Днепр своим течением и переходит в Днепро-Бугский лиман. Он имеет такое символическое значение», - пояснил мэр Александр Бабич.

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 Теги: памятник, Херсонщина, набережная

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Сегодня, 18:42 » Автор: Ульяна Воликовская
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