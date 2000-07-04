Раздел: Общество
Сеть в восторге от девушки, спасающей бойцов на Донбассе
Юлия каждый день спасает жизни украинских военных.
В сети показали фото девушки-медика, которая работает на Донбассе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Styler.
Ее зовут Юлия, каждый день она помогает спасать жизни украинских военных. Девушка лечит бойцов в Марьинке и Красногоровке. Об этом на своей странице в Facebook написал Vla Skor. "Юля - батальонный медик на передовой. Спасает жизни защитников Марьинки и Красногоровки.
Фактически - она круче волшебника Мерлина и способна творить такие чудеса, что ни один профессор Хогвартс не осилит! Будь как Юля - защищай Родину и спасай жизни бойцов!" - написал мужчина под фотографией.
Пользователи сети восхитились девушкой и выразили свои эмоции в комментариях. "Она неимоверно красивая", - написала Ольга Гуд. "Хорошо, что есть Юля. Удачи вам", - прокомментировала Кристина Гашенко-Кикоть.
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"Повезло кому-то с медиком",- отреагировал Михаил Студент. "Береги ее Бог", - написал Александр Юзленко.
В сети показали фото девушки-медика, которая работает на Донбассе, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Styler.
Ее зовут Юлия, каждый день она помогает спасать жизни украинских военных. Девушка лечит бойцов в Марьинке и Красногоровке. Об этом на своей странице в Facebook написал Vla Skor. "Юля - батальонный медик на передовой. Спасает жизни защитников Марьинки и Красногоровки.
Фактически - она круче волшебника Мерлина и способна творить такие чудеса, что ни один профессор Хогвартс не осилит! Будь как Юля - защищай Родину и спасай жизни бойцов!" - написал мужчина под фотографией.
Пользователи сети восхитились девушкой и выразили свои эмоции в комментариях. "Она неимоверно красивая", - написала Ольга Гуд. "Хорошо, что есть Юля. Удачи вам", - прокомментировала Кристина Гашенко-Кикоть.
Читайте также: Сеть в восторге от крепкой дружбы собаки и селезня
"Повезло кому-то с медиком",- отреагировал Михаил Студент. "Береги ее Бог", - написал Александр Юзленко.
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