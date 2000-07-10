В Виннице пьяные педагоги с кулаками набросились на семью мусульман

Вблизи ресторана McDonald's в центре Винницы двое пьяных мужчин жестоко избили 16-летнего парня и его отца



Как выяснилось позже, виновниками инцидента оказались двое преподавателей.



Об этом сообщает муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов, передает



Двое нетрезвых мужчин начали приставать к шестнадцатилетнему парню за то, что он завязывал шнурки стоя. За него вступился отец, что спровоцировало потасовку, в результате которой пьяная компания жестоко избила мужчину.



В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму, у него выбиты зубы и сломан нос. У старшего сына остались синяки и сотрясение мозга, а младший получил психологическую травму.



Стоит отметить, что данная семья перебралась в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина занимается волонтерством, помогая пострадавшим на востоке Украины.



По мнению супруги пострадавшего, инцидент произошел на национальной почве.



По информации источника на данный момент подозреваемые уже задержаны. Как оказалось, хулиганы оказались преподавателями.



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Ранее «Журналист» сообщал о том, что николаевские полицейские жестоко избили парня, защищавшего несовершеннолетнюю сестру. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Как выяснилось позже, виновниками инцидента оказались двое преподавателей.Об этом сообщает муфтий Духовного управления мусульман Украины «УММА» Саид Исмагилов, передает Хроника.инфо , ссылаясь на Журналист Двое нетрезвых мужчин начали приставать к шестнадцатилетнему парню за то, что он завязывал шнурки стоя. За него вступился отец, что спровоцировало потасовку, в результате которой пьяная компания жестоко избила мужчину.В результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму, у него выбиты зубы и сломан нос. У старшего сына остались синяки и сотрясение мозга, а младший получил психологическую травму.Стоит отметить, что данная семья перебралась в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов. Мужчина занимается волонтерством, помогая пострадавшим на востоке Украины.По мнению супруги пострадавшего, инцидент произошел на национальной почве.По информации источника на данный момент подозреваемые уже задержаны. Как оказалось, хулиганы оказались преподавателями.Ранее «Журналист» сообщал о том, что николаевские полицейские жестоко избили парня, защищавшего несовершеннолетнюю сестру.



