Раздел: Общество
Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир
Олег Колисниченко и Юлия Нос сделали нечто невероятное.
Украинцы Олег Колисниченко и Юлия Нос попали на страницы топовых мировых изданий после того, как исполнили опасный трюк на острове Сен-Мартен, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Дело в том, что на этом острове в Карибском море самолеты, совершающие посадку в аэропорт Принцессы Юлианы, пролетают предельно низко над пляжем, где собираются сотни отдыхающих - начало взлетно-посадочной полосы примыкает к морскому берегу и составляет всего около 2000 метров.
На остров съезжаются также экстремалы, которые хотят дотронуться до взлетающего самолета прямо с берега, или же постоять под судном, идущим на посадку. Были случаи, когда отдыхающих сметало воздушным потоком с пляжа прямиком в океан.
Но 36-летнего Юрия и 25-летнюю Юлию не спугнули предупреждающие знаки о том, что реактивный порыв от прибывающих и вылетающих самолетов может привести к серьезным травмам или даже смерти. Более того, они решили исполнить опасный трюк, чтобы быть ближе к идущему на посадку самолету. На фото, которые сразу же разлетелись по сети и западных СМИ, видно, как во время посадки авиалайнера Юлия исполнила акробатический трюк, в результате которого ее ноги оказались в считаных сантиметрах от шасси самолета.
Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет
"Многие люди фотографировали самолеты над их головами, но у нас была идея сделать что-то классное. После нескольких попыток нам удалось исполнить этот трюк. Но когда самолет приблизился, мы не ожидали, что он будет таким большим и так близко к нам. Шасси не коснулись моих ног, но я почувствовала это огромное количество воздуха, из-за чего потеряла равновесие", - цитирует девушку The Sun.
Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет
Как известно, Юля и Олег - акробаты со стажем. Они живут в Киеве.
"Мы очень любим акробатику, и нам нравится получать удовольствие от нее вне работы. Пляж этот действительно опасен, но одновременно захватывающий!" - отметила киевлянка.
Daily Mail об украинских акробатах
Газета The Sun об украинских акробатах
Читайте также: Голый экстремал совершил опасный трюк с пчелами. Видео
Добавим, что эти завораживающие фото были сделаны в прошлом году. Но, как написал Олег в своем Instagram-аккаунте, "дух до сих пор захватывает".
Украинцы Олег Колисниченко и Юлия Нос попали на страницы топовых мировых изданий после того, как исполнили опасный трюк на острове Сен-Мартен, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Дело в том, что на этом острове в Карибском море самолеты, совершающие посадку в аэропорт Принцессы Юлианы, пролетают предельно низко над пляжем, где собираются сотни отдыхающих - начало взлетно-посадочной полосы примыкает к морскому берегу и составляет всего около 2000 метров.
На остров съезжаются также экстремалы, которые хотят дотронуться до взлетающего самолета прямо с берега, или же постоять под судном, идущим на посадку. Были случаи, когда отдыхающих сметало воздушным потоком с пляжа прямиком в океан.
Но 36-летнего Юрия и 25-летнюю Юлию не спугнули предупреждающие знаки о том, что реактивный порыв от прибывающих и вылетающих самолетов может привести к серьезным травмам или даже смерти. Более того, они решили исполнить опасный трюк, чтобы быть ближе к идущему на посадку самолету. На фото, которые сразу же разлетелись по сети и западных СМИ, видно, как во время посадки авиалайнера Юлия исполнила акробатический трюк, в результате которого ее ноги оказались в считаных сантиметрах от шасси самолета.
Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет
"Многие люди фотографировали самолеты над их головами, но у нас была идея сделать что-то классное. После нескольких попыток нам удалось исполнить этот трюк. Но когда самолет приблизился, мы не ожидали, что он будет таким большим и так близко к нам. Шасси не коснулись моих ног, но я почувствовала это огромное количество воздуха, из-за чего потеряла равновесие", - цитирует девушку The Sun.
Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет
Как известно, Юля и Олег - акробаты со стажем. Они живут в Киеве.
"Мы очень любим акробатику, и нам нравится получать удовольствие от нее вне работы. Пляж этот действительно опасен, но одновременно захватывающий!" - отметила киевлянка.
Daily Mail об украинских акробатах
Газета The Sun об украинских акробатах
Читайте также: Голый экстремал совершил опасный трюк с пчелами. Видео
Добавим, что эти завораживающие фото были сделаны в прошлом году. Но, как написал Олег в своем Instagram-аккаунте, "дух до сих пор захватывает".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
453
0
Также советуем посмотреть
- До 2020 года ромов интегрируют в украинское общество
- Пять вопросов, по которым можно проверить русского
- Японец насмешил весь мир, «скрестив» кота с пылесосом
- Бизнес «Нафтогаза»: продать газ втридорога и купить «Кадиллак»
- Россиянин решился на побег из тюрьмы ради «дамы сердца»
- ВСУ понесли потери на Донбассе: погиб боец из Львовщины
- Сортировка мусора: история про сотрудничество
- Для любителей черного юмора создали необычный матрас
- Е-декларування – доволі скандальний процес
- В горсовете Черкасс прошли обыски
- В Индии невеста оставила жениха у алтаря из-за его реакции на грозу
- Пенсии для боевиков и УБД
- Сеть насмешили российские пенсионерки, «наводящие порчу» на сборную Хорватии
- Жадный Охендовский и «хромой» ЦИК
- В Україні – тотальна брехня «зрадофільських» політиків
- В Мелитополе девушка стала участницей курьезного «ДТП»
- В Украине – десятки феодальных армий
- «У вас Мундиаль отклеился»: в Сети появилось показательное фото из России
- Секта поклонников ЮВТ: в них чудесно все
- «Хлебное перемирие» на Донбассе не соблюдается
- Идеально: эти фотки оценят все перфекционисты
- Отец 9-месячной малышки покорил Instagram веселыми фотками
- Нет времени скучать: смешные выходки на рабочем месте
- Десять лучших анекдотов для бодрого понедельника
- Разница между женщинами и мужчинами в прикольных сравнениях
- В Украине возмущены травлей футболиста после слов "Слава Украине"
- Креатив от людей с неповторимым чувством юмора
- Сеть покорила собака-пилот из Канады
- На Ровенском полигоне подорвут миномет Молот
- Соцсети потешаются над Медведевым, внезапно «подросшим» до президента Хорватии
Оставьте свой комментарий