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Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир

Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мирОлег Колисниченко и Юлия Нос сделали нечто невероятное.

Украинцы Олег Колисниченко и Юлия Нос попали на страницы топовых мировых изданий после того, как исполнили опасный трюк на острове Сен-Мартен, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

Дело в том, что на этом острове в Карибском море самолеты, совершающие посадку в аэропорт Принцессы Юлианы, пролетают предельно низко над пляжем, где собираются сотни отдыхающих - начало взлетно-посадочной полосы примыкает к морскому берегу и составляет всего около 2000 метров.

На остров съезжаются также экстремалы, которые хотят дотронуться до взлетающего самолета прямо с берега, или же постоять под судном, идущим на посадку. Были случаи, когда отдыхающих сметало воздушным потоком с пляжа прямиком в океан.

Но 36-летнего Юрия и 25-летнюю Юлию не спугнули предупреждающие знаки о том, что реактивный порыв от прибывающих и вылетающих самолетов может привести к серьезным травмам или даже смерти. Более того, они решили исполнить опасный трюк, чтобы быть ближе к идущему на посадку самолету. На фото, которые сразу же разлетелись по сети и западных СМИ, видно, как во время посадки авиалайнера Юлия исполнила акробатический трюк, в результате которого ее ноги оказались в считаных сантиметрах от шасси самолета.

Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет

Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир


"Многие люди фотографировали самолеты над их головами, но у нас была идея сделать что-то классное. После нескольких попыток нам удалось исполнить этот трюк. Но когда самолет приблизился, мы не ожидали, что он будет таким большим и так близко к нам. Шасси не коснулись моих ног, но я почувствовала это огромное количество воздуха, из-за чего потеряла равновесие", - цитирует девушку The Sun.

Украинская пара исполнила опасный трюк на пляже и попала на страницы мировых газет

Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир


Как известно, Юля и Олег - акробаты со стажем. Они живут в Киеве.

"Мы очень любим акробатику, и нам нравится получать удовольствие от нее вне работы. Пляж этот действительно опасен, но одновременно захватывающий!" - отметила киевлянка.

Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир


Daily Mail об украинских акробатах

Опасный акробатический трюк украинцев удивил весь мир


Газета The Sun об украинских акробатах

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Добавим, что эти завораживающие фото были сделаны в прошлом году. Но, как написал Олег в своем Instagram-аккаунте, "дух до сих пор захватывает".
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 Теги: трюк, украинцы

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Сегодня, 15:14 » Автор: Анна Мартынова
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