Раздел: Общество
Украинцев предупредили о ливнях на выходных
Тем не менее, будет тепло.
В субботу, воскресенье 14-15 июля синоптики обещают в Украине дожди с грозами и летним теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
В субботу, 14 июля максимальная температура воздуха - +33 градуса.
В большинстве западных областей - осадки, днем от +19 до +24, а в Закарпатской области температура поднимется до +26. На востоке дожди, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +30 до +33 градусов. В центральной части страны сухо и солнечно только в Кировоградской области, днем в регионе 27-29 градусов тепла.
На севере осадки, днем 22-27 градусов выше нуля. В южном регионе без осадков, дождь только в АР Крым. Здесь температура воздуха составит 28-33 градуса.
В Киеве дождь с грозой, днем от +24 до +26.
В воскресенье, 15 июля, пройдет дождь в западных и восточных областях. Температура воздуха достигнет отметки +33.
На западе дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23 градусов. На востоке также осадки, днем 30-33 градуса тепла. В центральных областях солнечно, дождь только в Полтавской области. Днем столбик термометра будет держаться на уровне +23 - +29 градусов.
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На севере осадки в Черниговской и Сумской областях. В регионе днем 22-27 градусов тепла. На юге жарко и солнечно, днем до +33.
В Киеве солнечно, днем от +24 до +26.
В субботу, воскресенье 14-15 июля синоптики обещают в Украине дожди с грозами и летним теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.
В субботу, 14 июля максимальная температура воздуха - +33 градуса.
В большинстве западных областей - осадки, днем от +19 до +24, а в Закарпатской области температура поднимется до +26. На востоке дожди, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +30 до +33 градусов. В центральной части страны сухо и солнечно только в Кировоградской области, днем в регионе 27-29 градусов тепла.
На севере осадки, днем 22-27 градусов выше нуля. В южном регионе без осадков, дождь только в АР Крым. Здесь температура воздуха составит 28-33 градуса.
В Киеве дождь с грозой, днем от +24 до +26.
В воскресенье, 15 июля, пройдет дождь в западных и восточных областях. Температура воздуха достигнет отметки +33.
На западе дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23 градусов. На востоке также осадки, днем 30-33 градуса тепла. В центральных областях солнечно, дождь только в Полтавской области. Днем столбик термометра будет держаться на уровне +23 - +29 градусов.
Читайте также: Кендалл Дженнер показала свой роскошный особняк. Фото
На севере осадки в Черниговской и Сумской областях. В регионе днем 22-27 градусов тепла. На юге жарко и солнечно, днем до +33.
В Киеве солнечно, днем от +24 до +26.
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