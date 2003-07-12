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Украинцев предупредили о ливнях на выходных

Украинцев предупредили о ливнях на выходныхТем не менее, будет тепло.

В субботу, воскресенье 14-15 июля синоптики обещают в Украине дожди с грозами и летним теплом, передает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.юа.

В субботу, 14 июля максимальная температура воздуха - +33 градуса.

Украинцев предупредили о ливнях на выходных


В большинстве западных областей - осадки, днем от +19 до +24, а в Закарпатской области температура поднимется до +26. На востоке дожди, днем столбик термометра будет держаться на уровне от +30 до +33 градусов. В центральной части страны сухо и солнечно только в Кировоградской области, днем в регионе 27-29 градусов тепла.

На севере осадки, днем 22-27 градусов выше нуля. В южном регионе без осадков, дождь только в АР Крым. Здесь температура воздуха составит 28-33 градуса.

В Киеве дождь с грозой, днем от +24 до +26.

В воскресенье, 15 июля, пройдет дождь в западных и восточных областях. Температура воздуха достигнет отметки +33.

Украинцев предупредили о ливнях на выходных


На западе дождь с грозой, днем воздух прогреется до +23 градусов. На востоке также осадки, днем 30-33 градуса тепла. В центральных областях солнечно, дождь только в Полтавской области. Днем столбик термометра будет держаться на уровне +23 - +29 градусов.

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На севере осадки в Черниговской и Сумской областях. В регионе днем 22-27 градусов тепла. На юге жарко и солнечно, днем до +33.

В Киеве солнечно, днем от +24 до +26.
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 Теги: погода, выходные

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Сегодня, 17:55 » Автор: Анна Мартынова
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