Раздел: Общество
Полчища крыс оккупировали центр Киева
Заведения общественного питания, расположенные в “Пассаже”, не имеют своих мусорных баков и пользуются контейнерами жилых домов, которые часто переполнены и в итоге привлекают полчища крыс.
Кроме того, во дворе дома 15/4 по ул. Крещатик общепиты оборудовали стоянку. Ее появление никак не согласовано с местными жителями, которым, к тому же и пользоваться стоянкой не позволяют, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на КиевVlast.
Депутат Киевсовета Михаил Терентьев (фракция “Солидарность”) рассказалдиректору Департамента городского благоустройства КГГА Андрею Фищуку, что заведения общественного питания на Крещатике грубо игнорируют санитарные нормы.
К депутату обратились жители центральных улиц Печерского района, которые возмущены поведением владельцев расположенных рядом кафе и закусочных. Проблема в том, отметили заявители, что по ул. Крещатик 15/4, 13, 15/2, возле станции метро “Крещатик” растут горы мусора. Заведения общественного питания, расположенные в “Пассаже”, “Пузата хата”, “Макдональдс” и двухэтажный отель во дворе дома №15/4 не имеют своих мусорных баков и пользуются контейнерами жилых домов. Переполненные мусорные баки в итоге привлекают полчища крыс.
Также люди жалуются, что во дворе дома 15/4 по ул. Крещатик оборудована стоянка. Ее появление никак не согласовано с местными жителями, которым, к тому же и пользоваться стоянкой не позволяют. Неоднократные просьбы соблюдать хотя бы минимальные санитарные нормы и правила благоустройства владельцы проблемных заведений игнорируют, равно как и предписания ЖЭУ “Крещатик”.
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Михаил Терентьев попросил Андрея Фищука провести комплексную проверку наличия разрешительной документации и законности функционирования всех заведений общественного питания и частного отеля по указанным адресам и обязать нарушителей соблюдать нормы благоустройства.
Кроме того, во дворе дома 15/4 по ул. Крещатик общепиты оборудовали стоянку. Ее появление никак не согласовано с местными жителями, которым, к тому же и пользоваться стоянкой не позволяют, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на КиевVlast.
Депутат Киевсовета Михаил Терентьев (фракция “Солидарность”) рассказалдиректору Департамента городского благоустройства КГГА Андрею Фищуку, что заведения общественного питания на Крещатике грубо игнорируют санитарные нормы.
К депутату обратились жители центральных улиц Печерского района, которые возмущены поведением владельцев расположенных рядом кафе и закусочных. Проблема в том, отметили заявители, что по ул. Крещатик 15/4, 13, 15/2, возле станции метро “Крещатик” растут горы мусора. Заведения общественного питания, расположенные в “Пассаже”, “Пузата хата”, “Макдональдс” и двухэтажный отель во дворе дома №15/4 не имеют своих мусорных баков и пользуются контейнерами жилых домов. Переполненные мусорные баки в итоге привлекают полчища крыс.
Также люди жалуются, что во дворе дома 15/4 по ул. Крещатик оборудована стоянка. Ее появление никак не согласовано с местными жителями, которым, к тому же и пользоваться стоянкой не позволяют. Неоднократные просьбы соблюдать хотя бы минимальные санитарные нормы и правила благоустройства владельцы проблемных заведений игнорируют, равно как и предписания ЖЭУ “Крещатик”.
Читайте также: Париж заполонили полчища крыс
Михаил Терентьев попросил Андрея Фищука провести комплексную проверку наличия разрешительной документации и законности функционирования всех заведений общественного питания и частного отеля по указанным адресам и обязать нарушителей соблюдать нормы благоустройства.
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