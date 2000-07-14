Полчища крыс оккупировали центр Киева

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

По выходным Крещатик будет пешеходным В КГГА заявили, что "это даже обсуждать не стоит",

Полчища тараканов атаковали столовую Киевсовета В столовой Киевского совета никак не могут побороть тараканов.